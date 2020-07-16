МВФ предупреждает: мы все еще не спаслись от экономического кризиса

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что глобальная экономическая активность восстанавливается после беспрецедентного снижения в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19, но вторая волна заражения может привести к дополнительным осложнениям экономического кризиса, пишет Коммерсантъ.
«Мировая экономическая активность, которая в начале этого года пережила беспрецедентный спад, начала постепенно усиливаться. Но мы пока еще не выбрались из трудностей. Вторая крупная глобальная волна заболевания может привести к дальнейшим осложнениям в экономической деятельности»,— сказано в заявлении Кристалины Георгиевой на сайте МВФ.
Она отметила, что мир вступил в новую фазу кризиса, которая потребует «дальнейшей политической сноровки и действий для обеспечения устойчивого и всеобщего восстановления».
Георгиева заявила о необходимости укрепления международного сотрудничества и призвала страны G20 активизировать усилия в сферах здравоохранения, торговли и укрепления финансовой безопасности.
В апреле МВФ спрогнозировал самый резкий спад мировой экономики со времен Великой депрессии. В докладе фонда сообщалось, что из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений мировой ВВП в 2020 году сократится на 3%.