МВФ предупреждает: мы все еще не спаслись от экономического кризиса

«Мировая экономическая активность, которая в начале этого года пережила беспрецедентный спад, начала постепенно усиливаться. Но мы пока еще не выбрались из трудностей. Вторая крупная глобальная волна заболевания может привести к дальнейшим осложнениям в экономической деятельности»,— сказано в заявлении Кристалины Георгиевой на сайте МВФ.

Она отметила, что мир вступил в новую фазу кризиса, которая потребует «дальнейшей политической сноровки и действий для обеспечения устойчивого и всеобщего восстановления».

Георгиева заявила о необходимости укрепления международного сотрудничества и призвала страны G20 активизировать усилия в сферах здравоохранения, торговли и укрепления финансовой безопасности.