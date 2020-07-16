Ардо Ханссон: пять миллиардов – это ушедший поезд

Скорее дальше можно было бы в течение года-двух стимулировать экономику общими методами, отдельное поддерживая лишь те предприятия, где, например, возник очаг заболевания.

- Что будет с налогами?

- С налогами дело сложное. Сниженный однажды налог трудно снова поднять. Демократический процесс приводит к тому, что временная мера становится постоянной. Поэтому проще сократить расходы.

В будущем налоговая нагрузка должна увеличиться, поскольку бесплатного сыра не бывает. Вести себя так, что сначала мы берем в долг и только тогда начинаем думать, куда эти деньги направить – крайне рискованно. У экономики есть свой предел раздувания. Инвестиции без анализа результата – это разбазаривание денег.

Споры о легкомысленном взятии кредитов сейчас идут и в других странах Европейского союза. Например, Германия стимулирует экономику в очень большом объеме.

Германия была очень консервативной, потому у них есть резерв и проще справляться. А по поводу тех, кто много тратит, мы сейчас говорим об их поддержке, поскольку они оказались в состоянии бедствия. Это доказывает, что от консервативности в финансовых делах есть польза.

- Планы, как потратить миллиарды, есть у многих: Bigbank хотел бы построить Диснейленд, Кристийна Каллас – дигитальную школу. А что предлагаете вы?

- Я понимаю, что этими пятью миллиардами профинансируют уже решенные дела. Четыре из пяти миллиардов уйдут на меры, запланированные на этот и будущий год. Дополнительный бюджет 2021 года с минусом тоже потребует миллиарда, и все съедено! Можно сказать, что поезд с пятью миллиардами уже ушел.

Я немного побаиваюсь, что под вывеской «короны» разморозят старые идеи. Например, снижение акциза на топливо. Заинтересованные есть как среди политиков и чиновников, так и в кругу лоббистов.

К сожалению, программа Европейского союза местами точно такая же. Зеленые идеи и дигитальный мир – это нужные вещи, но связывать их с «короной»… Если для сохранения трудозанятости нам нужно инвестировать, то об этом так и нужно говорить. Инвестирование в зеленые идеи принесут пользу лишь спустя годы.

- Кто сейчас может сказать, в каком состоянии мы будем через пять лет? Нас ждет крупнейший в столетии спад.

- Поскольку речь не идет о природной катастрофе, в которой капитал полностью уничтожен, то торговые центры открываются, а автобусы ходят. Изначально мы заняли позицию, что вместе переживем этот вирус. Восстановление будет, конечно, непростым, но оно все же будет.

13 экспертов дают советы правительству При составлении плана перезапуска экономики правительство привлекло 13 специалистов своей сферы. Премьер-министр Юри Ратас (ЦП) планирует провести личные встречи со всеми экспертами. Их оценками будет пользоваться правительственная комиссия экономического развития. В задачи экспертного совета не входит распределение идущих в Эстонию из европейского восстановительного фонда миллиардов – этим занимается Министерство финансов. Экспертный совет помогает картировать ситуацию, пробивается через предложения министерств, и к концу августа должен представить правительству свое видение. Если на время оставить в стороне постоянную политическую борьбу за предпочтения своих избирателей, то правительству нужно заниматься увеличением конкурентоспособности и производительности предприятий, улучшением доходов людей и инновациями. Большая часть государственных планов развития в разных областях деятельности закончится в 2020 году. При составлении новых уже учитывают те риски, к которым мы, как государство, полгода назад еще не были готовы. Пятимиллиардный краткосрочный кредит, то есть 20 процентов госбюджета требует разумной траты. В экспертный совет входят: Рауль Эаметс, Ардо Ханссон, Ало Иваск, Вяйно Калдоя, Эрки Килу, Арно Кютт, Тоомас Луман, Кадри Мяннасоо, Пирет Мюрк-Дубот, Пуэп Петерсон, Яан Киллесаар, Индрек Нейвельт, Кай Реало, Иво Суурсаа и Кадри Украински.

Мы уже брали в долг Для смягчения последствий коронакризиса Эстония уже взяла в долг 2,8 миллиарда евро. 200 миллионов евро по долговым распискам (процент: –0,296%, крайний срок: март 2021) 750 миллиона евро у Инвестиционного банка Северных стран (шестимесячный еврибор + 0,32%, в 2035 году) 150 миллионов евро по долговым распискам (–0,177%, ноябрь 2020 года) 225 миллионов евро по долговым распискам (–0,141%, май 2021 года) 1,5 миллиарда евро по долговым распискам (0,125%, июнь 2030 года)