Битва за парковочные места в Ласнамяэ: жильцы дома самовольно установили странные знаки

На прошлой неделе в Facebook-сообществе «EZ-дуны» появилась публикация, автор которой хотел разобраться в следующей ситуации: рядом с двумя парковочными местами, находящимися в непосредственной близости от многоквартирного дома по адресу Юмера, 5, появились знаки «места стоянки транспортных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья». И, наверное, не было бы в этой ситуации ничего необычного – квартирные товарищества нередко отводят людям ограниченными возможностями парковочные места – если бы не тот факт, что рядом с новыми знаками появились таблички, на которых были указаны регистрационные номера автомобилей. Получается, что двое проживающих в доме автомобилиста таким образом «приватизировали» парковочные места. Но разве подобное возможно, если речь идет не о частной земле?

Самовольно установленные знаки. ФОТО: Facebook

По словам главного специалиста по дорожному движению Таллиннского транспортного департамента Эрки-Хенри Меэрбаха, данные знаки были установлены самовольно, поскольку это не было согласовано с Транспортным департаментом. «К настоящему моменту знаки демонтированы. В случае, если вы заподозрили, что какой-то знак был установлен самовольно, следует обратиться в Транспортный департамент, чтобы узнать, является ли знак законным. Если знак был установлен с нарушением закона, его демонтируют при первой же возможности.

Самовольно установленные знаки. ФОТО: Facebook

По словам Меэрбаха, городская земля находится в общем пользовании, поэтому никто не может привязать то или иное парковочное место к конкретному автомобилю. На частной земле за организацию дорожного движения отвечает собственник. В этом случае установка подобных знаков возможна.

С помощью столичного чиновника удалось выяснить, что знаки были установлены незаконно, но в то же время в одном из комментариев к публикации говорилось, что Муниципальная полиция якобы даже выписала штраф одному из водителей, который встал на одно из данных парковочных мест. Но возможно ли это, если знаки были установлены самовольно?

Как сообщил в своем ответе старший инспектор МуПо Шахрияр Абдуллаев, в своей работе они руководствуются в том числе постановлением суда, в котором сказано, что вне зависимости от того, законно или нет установлен знак или нанесена желтая линия, водитель обязан их учитывать.

«Законно или нет установлен тот или иной знак – можно всегда уточнить в Транспортном департаменте. В случае поступления жалобы чиновники разберутся в ситуации», - сказал Абдуллаев, а также уточнил, что сотрудники МуПо не могут знать все знаки в городе, а также не могут проверять их на законность.

На вопрос о том, аннулирует ли Муниципальная полиция штраф, если его назначили за нарушение незаконно установленного знака, главный инспектор сказал, что водителю следует сделать письменное обращение, к которому можно приложить ответ Транспортного департамента и фотографию парковочных мест, которая подтвердит факт демонтажа знаков.

Стоит добавить, что ситуации, когда автовладельцы, имеющие парковочную карту лица с ограниченными возможностями, пытались захватить парковочные места, случались в Ласнамяэ и раньше. Так, Rus.Postimees описывал случай по адресу Кярбери, 4, где один из жильцов повесил табличку с номером своего автомобиля рядом со знаком «места стоянки транспортных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья». В тот раз также пришлось вмешаться сотрудникам Транспортног департамента, удалившим табличку с номером автомобиля.