Памятники – они для того, чтобы было, что сносить

Еще удивительно, что в России пока не добрались до Пушкина, а то ведь он крепостными-то тоже владел, вовсю при этом используя и харассмент. Да и про Отечество свое отзывался не всегда одобрительно, смотри хоть его переписку с Вяземским… Правда, пока Александра Сергеевича от поругания охраняет титул «нашего всего», но известно ведь, ничто не вечно под луной.

…На заре перестройки, когда начали понемногу публиковать архивные документы, раскрывающие мрачные тайны ОГПУ-НКВД-КГБ, известный историк и публицист профессор Юрий Афанасьев назвал Россию единственной в мире страной с непредсказуемым прошлым. Фраза стала крылатым выражением, но вот выясняется, что Россия далеко не одинока в этом смысле. Впрочем, у России и здесь – особенная стать: похоже, у соседей сегодня идет «возвратная» волна, когда возвращаются на прежние места не так давно снесенные монументы. Хотя бы тех же Ленина и Сталина…

Эстония в данной теме, хочется верить, свой лимит исчерпала. Перенос Бронзового солдата вместе с останками захороненных под его сенью красноармейцев до сих пор аукается буквально во всех сферах, включая экономику, политику, идеологию и социально-культурные отношения двух крупнейших языковых общин.

Города на костях

Но можно впасть и в другую крайность, предаваясь излишнему восторгу на историческую тему. Из самых свежих примеров – обнаруженные в Силламяэ при проведении плановых ремонтных работ захоронения в самом центре города. Поначалу, правда, откопавшими овладел испуг: уж не криминальные ли это останки? Но затем выяснилось, что останкам этим многие десятки и даже сотни лет. Видимо, здесь когда-то располагалось старое кладбище. А значит, было и поселение.

Интересно, конечно, узнать, кем были жившие здесь предки. Некоторые из найденных рядом с их скелетами предметов и монет датируются аж семнадцатым веком. Ну, так что с того? На территории северного побережья Эстонии поселений было много, и все они имели кладбища. Теперь надо всю прибрежную зону перекапывать?

Археологи, поначалу собиравшиеся работать пару недель, теперь, по истечении месяца, настроены решительно и уходить не собираются, пока не вскроют весь могильник. Хотя его истинную площадь сейчас не сможет указать никто…

У города денег для удовлетворения их профессионального любопытства нет, и так уже горуправа залезает в резервный фонд. К тому же срываются все сроки ремонта одной из главных улиц, что для небольшого города чревато серьезными проблемами. Даже если государство пойдет навстречу и выделит деньги для этих целей, все равно вряд ли ради информации о том, как жили здесь люди триста и больше лет назад, стоит жертвовать интересами нынешних горожан.

Да и что это даст? Повод утверждать, что советский «закрытый город» построен на человеческих костях? Так этим костям лет гораздо больше, чем всему бывшему СССР. А так рассуждать, то вообще все города мира стоят на костях тех, кто их строил и в них жил. Не следует тревожить прах упокоившихся. Дайте им почивать с миром. И осторожнее с историей. Относиться к теням прошлого, меряя сегодняшними мерками – себе дороже. Клио дама капризная, может так отомстить, что мало не покажется…

А может, это Covid-19 действует – не только на легкие, печень и почки, но и на мозги?

P.S. Когда я уже собирался отправить этот материал в редакцию, по каналам ERR пришло сенсационное сообщение. Оказывается, прямо посреди Эстонии, в деревне Мяо, что под Пайде, установлен памятник, ни много, ни мало, – Малюте Скуратову. Причем сотрудники Ярвамааского музея знали об этом уже давно, но обнародовать эту весть решили только сейчас. Почему? Так ведь никто прежде не спрашивал…

Авторы публикации задаются вопросом: нужен ли в сердце Эстонии памятник самому жестокому палачу Ивана Грозного? Сюжет получает классическое композиционное завершение «кольцо».

И сколько ж нам еще таких открытий чудных готовит просвещенья дух?