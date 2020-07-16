Памятники – они для того, чтобы было, что сносить

Столетие великого эстонского артиста Георга Отса миновало, а 80-летие великого русского писателя Сергея Довлатова еще только предстоит, но вот с памятниками тому и другому в Таллинне дела обстоят примерно одинаково.
Впрочем, знаменитому Мистеру Икс, вроде бы, повезло чуть больше: по крайней мере, объявлены итоги творческого конкурса на обелиск, долженствующий увековечить его память, и опубликована фотография макета, признанного лучшим. Хотя до принятия окончательного и бесповоротного решения вокруг этого проекта уже разгораются страсти. Пока, по причине пандемии, не очень яростные. Но, тем не менее, уже достаточно громко выражают свое недовольство вариантом, принятым конкурсной комиссией, и искусствоведы, и просто поклонники таланта певца.
Что же касается Довлатова, так там и вовсе конь не валялся, и кроме места, где должен быть установлен монумент, пока не известно практически ничего.
А может, оно и к лучшему…
Потому что как бы не пришлось, в свете текущих событий, либо сразу сносить уже установленные памятники, либо на ходу переделывать их в угоду вновь открывшимся обстоятельствам.
Вот, к примеру, кто даст гарантию, что вдруг не обнаружится причастность Георга Отса к харассменту, да еще и с особой дерзостью и исключительным цинизмом? Учитывая, что поклонников, а особенно поклонниц у талантливого и обаятельного красавца-артиста было до и больше, искушение попользоваться расположением доверчивой фанатки было не просто возможно, а даже как бы и обязательно. Я далек от утверждения, что всё именно так и было на самом деле, но кого сегодня, скажите на милость, особо интересует, было – не было? Пусть докажет, что не попользовался!
Или, скажем, Довлатов. Может такое статься, что он был расистом? Ну, мало ли, что он писал: «Здесь всегда прогуливаются двое охранников, белый и черный. С белым я здороваюсь как равный, а перед черным немного заискиваю. Видно, я демократ». Во-первых, он все-таки несколько сомневается, демократ ли он. А во-вторых, для чего вдруг ему понадобилось вообще про это писать?! Точно, чтобы отвести от себя справедливые подозрения – значит, было чего скрывать!..
В общем, стóит, пожалуй, еще повременить с этими памятниками.
Непредсказуемое прошлое
Всё сказанное очень смахивает на паранойю, но сегодня весь мир, похоже, сбрендил на почве «пересмотра устоявшихся представлений». В Америке толпы народа шастают от памятника к памятнику, в поисках, кого бы еще из «идолов» сбросить с пьедестала. Джордж Вашингтон был рабовладельцем? Долой его!.. Это неважно, что его называли «первым на войне, первым в мире и первым в сердцах своих соотечественников» и избрали первым президентом нового государства на Американском континенте. Рабами владел? Владел! Значит, вон с пьедестала!
Заодно досталось и другому Отцу-основателю, одному из авторов Декларации независимости Билля о правах, Томасу Джефферсону, и десяткам изваяний других великих американцев, а также, до кучи, и Христофору Колумбу: зачем открыл Америку, куда потом повезли черных рабов?!
И уж вовсе ни за что, ни про что, под раздачу попали в Европе француз Шарль де Голль и англичанин Уинстон Черчилль – тоже как сторонники рабства (?!).
Еще удивительно, что в России пока не добрались до Пушкина, а то ведь он крепостными-то тоже владел, вовсю при этом используя и харассмент. Да и про Отечество свое отзывался не всегда одобрительно, смотри хоть его переписку с Вяземским… Правда, пока Александра Сергеевича от поругания охраняет титул «нашего всего», но известно ведь, ничто не вечно под луной.
…На заре перестройки, когда начали понемногу публиковать архивные документы, раскрывающие мрачные тайны ОГПУ-НКВД-КГБ, известный историк и публицист профессор Юрий Афанасьев назвал Россию единственной в мире страной с непредсказуемым прошлым. Фраза стала крылатым выражением, но вот выясняется, что Россия далеко не одинока в этом смысле. Впрочем, у России и здесь – особенная стать: похоже, у соседей сегодня идет «возвратная» волна, когда возвращаются на прежние места не так давно снесенные монументы. Хотя бы тех же Ленина и Сталина…
Эстония в данной теме, хочется верить, свой лимит исчерпала. Перенос Бронзового солдата вместе с останками захороненных под его сенью красноармейцев до сих пор аукается буквально во всех сферах, включая экономику, политику, идеологию и социально-культурные отношения двух крупнейших языковых общин.
Города на костях
Но можно впасть и в другую крайность, предаваясь излишнему восторгу на историческую тему. Из самых свежих примеров – обнаруженные в Силламяэ при проведении плановых ремонтных работ захоронения в самом центре города. Поначалу, правда, откопавшими овладел испуг: уж не криминальные ли это останки? Но затем выяснилось, что останкам этим многие десятки и даже сотни лет. Видимо, здесь когда-то располагалось старое кладбище. А значит, было и поселение.
Интересно, конечно, узнать, кем были жившие здесь предки. Некоторые из найденных рядом с их скелетами предметов и монет датируются аж семнадцатым веком. Ну, так что с того? На территории северного побережья Эстонии поселений было много, и все они имели кладбища. Теперь надо всю прибрежную зону перекапывать?
Археологи, поначалу собиравшиеся работать пару недель, теперь, по истечении месяца, настроены решительно и уходить не собираются, пока не вскроют весь могильник. Хотя его истинную площадь сейчас не сможет указать никто…
У города денег для удовлетворения их профессионального любопытства нет, и так уже горуправа залезает в резервный фонд. К тому же срываются все сроки ремонта одной из главных улиц, что для небольшого города чревато серьезными проблемами. Даже если государство пойдет навстречу и выделит деньги для этих целей, все равно вряд ли ради информации о том, как жили здесь люди триста и больше лет назад, стоит жертвовать интересами нынешних горожан.
Да и что это даст? Повод утверждать, что советский «закрытый город» построен на человеческих костях? Так этим костям лет гораздо больше, чем всему бывшему СССР. А так рассуждать, то вообще все города мира стоят на костях тех, кто их строил и в них жил. Не следует тревожить прах упокоившихся. Дайте им почивать с миром. И осторожнее с историей. Относиться к теням прошлого, меряя сегодняшними мерками – себе дороже. Клио дама капризная, может так отомстить, что мало не покажется…
А может, это Covid-19 действует – не только на легкие, печень и почки, но и на мозги?
P.S. Когда я уже собирался отправить этот материал в редакцию, по каналам ERR пришло сенсационное сообщение. Оказывается, прямо посреди Эстонии, в деревне Мяо, что под Пайде, установлен памятник, ни много, ни мало, – Малюте Скуратову. Причем сотрудники Ярвамааского музея знали об этом уже давно, но обнародовать эту весть решили только сейчас. Почему? Так ведь никто прежде не спрашивал…
Авторы публикации задаются вопросом: нужен ли в сердце Эстонии памятник самому жестокому палачу Ивана Грозного? Сюжет получает классическое композиционное завершение «кольцо».
И сколько ж нам еще таких открытий чудных готовит просвещенья дух?
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