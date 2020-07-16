Эстония обеспокоена событиями в Белоруссии

В последние дни в Белоруссии были задержаны мирные протестующие, правозащитники и журналисты. Достойно сожаления, что на фоне предстоящих президентских выборов официальные власти Белоруссии не смогли гарантировать верховенство закона и конкурирующую политическую среду, препятствуя регистрации потенциальных кандидатов. Такие непропорциональные и необоснованные ограничения не соответствуют имеющимся международным стандартам, отмечает МИД Эстонии.

«Также достойно сожаления, что бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не получило от Белоруссии своевременного приглашения на запланированные 9 августа президентские выборы для проведения наблюдательной миссии», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.