Эстония обеспокоена событиями в Белоруссии

Эстония по-прежнему обеспокоена акциями протеста и ограничением свободы слова в Белоруссии в контексте приближающихся президентских выборов.
В последние дни в Белоруссии были задержаны мирные протестующие, правозащитники и журналисты. Достойно сожаления, что на фоне предстоящих президентских выборов официальные власти Белоруссии не смогли гарантировать верховенство закона и конкурирующую политическую среду, препятствуя регистрации потенциальных кандидатов. Такие непропорциональные и необоснованные ограничения не соответствуют имеющимся международным стандартам, отмечает МИД Эстонии.
«Также достойно сожаления, что бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не получило от Белоруссии своевременного приглашения на запланированные 9 августа президентские выборы для проведения наблюдательной миссии», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Эстония призывает Белоруссию обеспечить свободные президентские выборы и незамедлительно освободить правозащитников, активистов, журналистов, политических оппонентов, мирных протестующих, соблюдая их основные права.
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