За год Европейский рынок продаж новых автомобилей упал на 22,3%

Об этом сообщили в Союзе предприятий по продажам и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL), отметив, что, хотя в июне рынок продаж рухнул, этот спад был менее резким, чем в апреле и мае.

За первое полугодие в странах ЕС было продано в общей сложности почти 4,3 млн новых автомобилей, что на 38,1% меньше показателя прошлого года.

Спад продаж новых автомобилей в Литве в январе-июне был одним из самых незначительных в Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

В Литве за шесть месяцев продан 16821 новый автомобиль - на 28% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Еще менее заметный спад продаж в этом году фиксировался в Финляндии (21,4%), Швеции (25,1%), Венгрии и на Кипре (по 25,3%), в Дании (27,7%).

В Латвии продажи автомобилей в этом году уменьшились на 30,7% до 6569, в Эстонии - на 34,5% до 9133.