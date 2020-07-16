За год Европейский рынок продаж новых автомобилей упал на 22,3%
В июне в странах Европейского союза было продано почти 950 000 новых автомобилей, что на 22,3% меньше, чем в июне прошлого года.
Об этом сообщили в Союзе предприятий по продажам и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL), отметив, что, хотя в июне рынок продаж рухнул, этот спад был менее резким, чем в апреле и мае.
За первое полугодие в странах ЕС было продано в общей сложности почти 4,3 млн новых автомобилей, что на 38,1% меньше показателя прошлого года.
Спад продаж новых автомобилей в Литве в январе-июне был одним из самых незначительных в Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).
В Литве за шесть месяцев продан 16821 новый автомобиль - на 28% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Еще менее заметный спад продаж в этом году фиксировался в Финляндии (21,4%), Швеции (25,1%), Венгрии и на Кипре (по 25,3%), в Дании (27,7%).
В Латвии продажи автомобилей в этом году уменьшились на 30,7% до 6569, в Эстонии - на 34,5% до 9133.
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