Коллективного иммунитета нет. И до создания вакцины от COVID-19 не будет?

"Концепцию коллективного иммунитета можно считать провалившейся". "Выработать в обществе популяционный иммунитет де-факто невозможно". Эти почти идентичные заявления прозвучали из уст политиков одновременно в Германии и Южной Корее. Категоричность высказываний свидетельствует о том, что в двух странах, до сих пор успешнее многих других боровшихся с коронавирусом, произошла существенная переоценка методов борьбы с пандемией и шансов на успех.

Правда, в Берлине и в Сеуле с самого начала не делали ставку на быструю выработку коллективного иммунитета к COVID-19 благодаря большому числу переболевших. Этой концепции одно время придерживались в Лондоне и в определенной мере в Стокгольме. Но возможность возникновения массовой невосприимчивости к инфекции по мере ее распространения и не исключали. Отголоском такого подхода стала, к примеру, нашумевшая фраза канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявившей в средине марта со ссылкой на эпидемиологов, что заразиться могут до 70 процентов населения.