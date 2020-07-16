Чт, 16.07.2020
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Коллективного иммунитета нет. И до создания вакцины от COVID-19 не будет?

Covid-19. Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Рост числа переболевших коронавирусом не остановит пандемию. В Германии и Южной Корее после новейших исследований на антитела похоронили популярную концепцию борьбы с SARS-CoV-2, пишет DW.

"Концепцию коллективного иммунитета можно считать провалившейся". "Выработать в обществе популяционный иммунитет де-факто невозможно". Эти почти идентичные заявления прозвучали из уст политиков одновременно в Германии и Южной Корее. Категоричность высказываний свидетельствует о том, что в двух странах, до сих пор успешнее многих других боровшихся с коронавирусом, произошла существенная переоценка методов борьбы с пандемией и шансов на успех. 

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Правда, в Берлине и в Сеуле с самого начала не делали ставку на быструю выработку коллективного иммунитета к COVID-19 благодаря большому числу переболевших. Этой концепции одно время придерживались в Лондоне и в определенной мере в Стокгольме. Но возможность возникновения массовой невосприимчивости к инфекции по мере ее распространения и не исключали. Отголоском такого подхода стала, к примеру, нашумевшая фраза канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявившей в средине марта со ссылкой на эпидемиологов, что заразиться могут до 70 процентов населения.

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