Член дружины Кайтселийт: «Господин Хельме, прошу вас извиниться!»

Далее публикуем письмо целиком:

«Уважаемый министр внутренних дел, г-н Март Хельме,

Настоятельно прошу вас принести свои извинения, перед организацией Кайтселийт и ее членами, в связи с вашим выступлением в масс-медиа, в частности ERR, по поводу создания полицейского резерва. Считаю ваше мнение о возможностях членов Кайтселийт и этой организации абсолютно необоснованным, поспешным и не советующим действительности.

Мы, большинство участников Кайтселийта, прошли курсы подготовки, как следует действовать в той или иной ситуации при возникновении кризисных ситуаций в стране. В одной из статей Закона о Кайтселийте указано, что одной из задач организации и ее членов и является помощь государству и населению в период введения чрезвычайного положения в стране.

Меня лично очень задели и обидели ваши слова, о том, что Кайтселийт – это бесполезная организация в период кризисных ситуациях. Я являюсь членом Алутагузеской дружины города Нарва уже более трех лет. За это время я и мои товарищи по оружию прошли базовый курс подготовки бойца Кайтселийта, участвовали в различных военных учениях с союзниками по военному договору НАТО, прошли обучения, организованное полицией в области охраны правопорядка, прошли дополнительную подготовку, организованную руководством нарвского отделения Кайтселийта по теме взаимодействия и помощи полиции и погранохране в период кризисных ситуаций в стране.

Я и мои боевые товарищи были одними из первых, кто в период объявления правительством чрезвычайного положения в Эстонии, добровольно изъявили желание помогать стране в столь сложный период. Вместо того чтобы отдыхать дома и заботиться о близких, в свои выходные, мы совместно с пограничной охраной многократно патрулировали границу на Северо-Востоке Эстонии. Кроме этого, по просьбе полицейского руководства города Нарва, помогали сотрудникам миграционного отдела в обеспечении правил безопасности введенные правительством в период чрезвычайного положения в здании полицейского участка города Нарва. По окончанию совместной работы с пограничными службами и работы с сотрудниками миграционной службы мы получили благодарность от руководства полиции города Нарва и благодарность со стороны президента Эстонии г-жи Кальюлайд, премьер-министра г-на Ратаса, что говорит о профессионализме и готовности помогать стране в период кризисных ситуаций.

Мы, участники Кайтселийта, всегда стоим на страже интересов нашей страны и правительства, являемся хорошо обученными солдатами и помощниками различных департаментов правительства, а вы, г-н Хельме, пытаетесь принизить честь и достоинства участников Кайтселиита, которые порой исполняют свой долг несмотря на угрозу для их здоровья и жизни.

Призываю вас, вспомните историю Освободительной войны, когда населению помогали добровольцы, из которых потом и сформировался Кайтселийт. В первый период независимости Эстонии члены Кайтселийта так же помогали населению и являлись одной из основ обороноспособности страны и не их вина, что министры, правительство и президент отдали приказ сдать оружие и не сопротивляться надвигающийся советской власти. Возможно, они тоже считали Кайтелийт, несмотря на его волю к борьбе, неспособной к сопротивлению организацией, которая не может действовать эффективно. Но, несмотря на роспуск организации, в суровые годы испытаний именно члены Кайтселийт, помогали борцам за свободу против режима оккупации, прятав их у себя дома, помогали едой, одеждой тем, кто смог избежать депортации или расстрелов или иных гонений, со стороны органов безопасности СССР (МГБ, КГБ НКВД).

При восстановлении независимости в 1992 году роль Кайтселийта была существенной в плане обеспечения правопорядка и вклада в создание обороноспособности государства.

В Ида-Вирумаа в силу некоторых исторических событий люди воспринимают полицию, как карающий орган государства, а людей в военной форме, как защитников и помощников населения, что является позитивным моментом для коммуникации с населением в период кризисных ситуаций.

Даже если будет создан отдельный резерв полицейских сил, это не означает, что Кайтселийт не справится. Например, один из моих знакомых офицеров любит при превосходстве противника на учениях вспоминать Шекпира – «Чем меньше нас, тем больше будет славы». Но мне сейчас вспоминается другая фраза английского драматурга: «Прогнило что-то в королевстве датском».

В связи с вышеизложенным, прошу вас г-н министр извинится за свои слова о неспособности организации Кайтселийт и ее членов действовать в кризисных ситуациях».