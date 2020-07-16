Концерн BLRT отказался от Таллинна и перевел рабочие места в Литву

В начале июля крупнейший в странах Балтии плавучий док занял свое постоянное место в акватории Клайпедского порта на принадлежащей концерну BLRT Grupp верфи Western Shipyard и уже принял в ремонт первое судно Minerva.

Об этом BNS сообщила в четверг пресс-служба концерна. Установленный плавучий док для обслуживания судов типа Postpanamax, Panamax и Aframax длиной 235 метров, шириной 45 метров и грузоподъемностью 33 000 тонн был приобретен концерном BLRT Grupp в 2016 году у верфи Adriatic Shipyard Bijela в Черногории. Он прошел ремонт и полную модернизацию.

Вводом дока в эксплуатацию и приемом первого судна в ремонт подведена черта в первом этапе проекта, длившемся почти четыре года. Второй этап развития судоремонтного направления завершится в ближайшие месяцы после установки на верфи еще одного большого дока для судов типа Panamax, приобретенного в конце прошлого года у Рижской судоремонтной верфи.

В настоящее время идет ремонт и модернизация дока длиной 201 м, шириной 35 м и грузоподъемность 30 000 тонн. Работающий на верфи и до настоящего времени считавшийся самым большим док длиной 200 м, шириной 30 м и грузоподъемностью 27 000 тонн теперь станет третьим по возможностям.

«В сфере судоремонта сделан огромный шаг вперед, и концерн выходит на совершенно новый уровень, где как перед нами, так и перед судовладельцами откроются новые возможности для ремонта и модернизации больших судов», - отметило предприятие.

Как поясняет концерн, верфь Western Shiprepair станет крупнейшим судоремонтным центром, и вместе с верфями в Таллинне и Турку позволит концерну конкурировать с крупнейшими судоремонтными компаниями Западной и Северной Европы. В результате появится несколько сотен новых рабочих мест. Такие проекты в определенные периоды требуют большого количества высококвалифицированных специалистов различного профиля.

В Литве для этого созданы хорошие условия: в высших и профессионально-технических учебных заведениях готовятся специалисты для сфер судостроения и судоремонта. В Литве отсутствует квота на иностранную рабочую силу, что дает возможность при необходимости привлекать высококвалифицированных специалистов.

«Совершенствуя свое законодательство в вопросах привлечения иностранных работников, Литва придерживается таких же принципов, как Германия, Франция, Польша и Финляндия. Это создает благоприятные условия для развития предпринимательства и поддержки экономики. К сожалению, из-за проблем, возникших с привлечением иностранной рабочей силы в Эстонии, в последний момент мы были вынуждены скорректировать свои планы развития и отказаться от установки большого дока в Таллинне, который должны были установить в середине текущего года», - сказала председатель правления BLRT Grupp Вероника Ивановская.

На протяжении последних лет BLRT Grupp инвестировал 100 миллионов евро с целью повышения конкурентоспособности предприятий группы Western Shipyard и развития мощностей в Клайпеде.

Реализация многомиллионного проекта стала возможной благодаря сотрудничеству с «Дирекцией Клайпедского государственного морского порта», которая также инвестировала в портовую инфраструктуру, что позволит обеспечить безопасную обработку судов длиной до 300 метров. Все это значительно улучшит условия деятельности как для предприятий группы Western Shipyard, так и для других операторов, действующих в этом районе порта.