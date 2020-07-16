ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира по футболу 2022 года

Турнир примут семь городов и восемь стадионов. Матч открытия турнира состоится 21 ноября 2022 года в городе Эль-Хаур в 11:00 по европейскому времени. Один его участник уже известен - это команда хозяев турнира, пишет Newsru.

Встречи группового этапа чемпионата мира-2022 будут начинаться в 11:00, 14:00, 17:00 и 20:00 по европейскому времени, матчи заключительного тура группового этапа и игры плей-офф - в 16:00 и 20:00.

Время старта и арены для каждого матча будут выбраны после жеребьевки финальной части ЧМ-2022.

Групповая стадия продлится 12 дней и завершится 2 декабря, а уже на следующий день матчами 1/8 финала стартует игра на выбывание. Четвертьфиналы ЧМ-2022 намечены на 9-10 декабря, а полуфиналы - 13-14 декабря.

🚨 2022 #WORLDCUP MATCH SCHEDULE 🚨



🏆 It all starts in Qatar on Monday 21 November 2022 🌏



🗓️👉 https://t.co/tIvYvRoy5j pic.twitter.com/yQvgGczszK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря на 80-тысячном стадионе в городе Лусаил и начнется в 16:00. Днем ранее в Дохе бронзовые медали разыграют неудачники полуфинальных матчей.