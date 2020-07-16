От Теллискиви до Астангу: новый экокоридор придаст новое измерение движению в Таллинне

В конечном счете "Путукавяйл" должен вдоль коридора высоковольтных линий выйти на Астангу через Штромку. Самый первый отрезок "Путукавяйл" предназначен для движения легкого транспорта и проходит вдоль мимо универмага Копли от водонапорной башни на улице Теллискиви к виадуку на улице Ристику, который уже давно не используется.

Putukaväil cоединит Штромку с центром ФОТО: Pm

Построят новый виадук

«Виадук себя изжил. Если здесь будет трамвайная дорога, которая на остановке "Крулли" будет ответвляться от нынешней трамвайной колеи и выходить на пляж Штромка, то необходимо построить новый виадук, и это также обсуждалось в горуправе», - сказал городской планировщик Михкель Кырвитс.

Вице-мэр Андрей Новиков подтвердил, что Eesti Raudtee планирует снести виадук в конце этого года. «Его следует заменить пешеходным мостом. Коридор зарезервирован для трамвая. Конечно, если дело дойдет до строительства трамвайной линии, пешеходного моста будет недостаточно», - сказал Новиков.

Беря начало от виадука, тропа "Путукавяйл" сначала пройдет вдоль старой железнодорожной насыпи, а затем свернет к улице Сыле. Со стороны Штромки бывшая железнодорожная насыпь ограждена сетчатым забором, и растительность здесь может расти беспрепятственно. Природа взяла здесь верх, и насекомым живется хорошо.

«Бывшая железнодорожная насыпь и земля под линиями электропередач стали благоприятной средой обитания для опылителей благодаря луговой растительности. Но это также и коридор для движения людей. "Путукавяйл" разделен на пять различных сред ", - пояснила городской планировщик Анна Семёнова.

В прошлом году было тщательно изучено, какие виды опылителей нашли здесь среду обитания или питаются здесь.

«Мы узнали, что, хотя мы находимся в самом сердце Таллинна, и, чтобы добраться сюда, насекомые вынуждены преодолевать долгий и враждебный путь, здесь все же есть богатый биоценоз шмелей, пчел и бабочек», - сказал Меэлис Уустал, ведущий специалист по охране окружающей среды Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

«Пока здесь обнаружено более десяти видов шмелей, большинство из которых находятся под охраной. Есть также 15 видов бабочек, что удивительно, и приерно 30 видов пчел-отшельников. Все они крайне необходимы для человека, потому что помимо опыления натуральных растений они опыляют наши пищевые растения в садах».

Анна Семёнова и Михкель Кырвитс ФОТО: Sander Ilvest

По словам Михкеля Кырвитса, железнодорожная насыпь - широкая, и часть ее будет предназначена для трамваев, другая для пешеходов и третья - для легкого транспорта. Перед улицей Сыле можно добавить озеленение или городскую мебель, такую ​​как скамейки и столы. Доступ к гаражам должен быть сохранен. Недалеко от улицы Сыле, вероятно, будет построена новая трамвайная остановка "Паавли".

Умные фрески

"Путукавяйл" будет пересекать улицу Сыле настолько компактно, насколько это возможно, чтобы все, кто двигался по ней, могли преодолеть ее за один раз.

Также по другую сторону Сыле находится земля, на которой расположены гаражи. Их торцевые стены являются частью проекта - они будут покрыты фресками.

Перекресток Сыле и гаражи ФОТО: Sander Ilvest

«Если смотреть на них с помощью приложения для телефона, картинки, словно, оживают, и показывают людям информацию о картине», - объяснила Анна Семёнова. - Если вы направите телефон на фреску о многообразии видов, отобразится информация о том, откуда то или иное насекомое прилетело сюда и каковы его любимые растения. И в то же время это оживляющая городское пространство художественная галерея под открытым небом».