Чт, 16.07.2020
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  • Для раннего выявления коронавируса ученые будут вести мониторинг сточных вод Эстонии

Для раннего выявления коронавируса ученые будут вести мониторинг сточных вод Эстонии
Это будет стоить более 850 000 евро

Mailis Reps

ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Правительство одобрило предложение Тартуского университета запустить систему мониторинга COVID-19 на основе анализа сточных вод. Цель — как можно быстрее и в ранней стадии выявить новую волну заболевания и локализовать источник, пишет Postimees.

Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что несмотря на снижение уровня заболеваемости, есть вероятность новой волны распространения вируса этой осенью. «Мы должны быть способны заметить возвращение COVID-19 как можно скорее», - сказала Репс и добавила, что чем раньше и точнее отреагировать, тем меньше будет урон.

«Эстонские ученые вкладываются в это разным образом, к примеру, под руководством профессора Рут Калда проводится тестирование людей, и теперь планируется исследование сточных вод. Опыт других стран показывает, что это научно обосновано и наши ученые ранее использовали такой метод. Мы благодарны ученым и надеемся получить максимум от данной системы», - сказала Майлис Репс.

Министерство образования и науки сообщило, что международный опыт показывает, что в пробах сточных вод можно обнаружить следы вируса до появления клинических пациентов. Мониторинг сточных вод также предоставляет раннюю информацию о региональном распространении инфекции.

Планируется взять пробы сточных вод во всех уездных центрах, а также в нескольких крупных городах и отдельных местах, таким как Таллиннские аэропорт и порт, пограничные пункты и т. д.

При сборе проб Тартуский университет сотрудничает с Эстонским центром исследований окружающей среды и предприятиями, которые занимаются очисткой городских сточных вод.

Мониторинг планируется с августа по декабрь. Стоимость исследований — 868 000 евро.

Заведуют проектом профессор Тартуского университета Танель Тенсон и старший научный сотрудник Вельо Кисанд. Исследовательская группа сотрудничает с профессором Ирьей Лутсар и профессором Андресом Меритса.

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