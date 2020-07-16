Туры на остров Крит стали хитом продаж среди жителей Эстонии

О туристах на Крите тщательно заботятся, и местные жители рады вновь прибывшим гостям острова.

На острове маску носить не обязательно, однако многие делают это по собственному желанию.

В самолете и аэропорту ношение маски обязательно.

По прибытии в Грецию в аэропорту нужно показать сотрудникам QR-код, который можно получить, заполнив регистрационную анкету в интернете. Это обязательно нужно сделать дома, как минимум за 48 часов до вылета. Заполнение анкеты и получение кода бесплатны.

В аэропорту весь процесс занимает около получаса, если не требуется дополнительных проверок.

Тест на COVID-19 делается в аэропорту Ираклиона выборочно.

На курортах туристов немного, поскольку по распоряжению властей в отелях должно быть занято не более 65% номеров до конца нынешнего туристического сезона.

Питание в отелях теперь организовано по-другому: еду нельзя брать самостоятельно, даже если в отеле организован шведский стол, нужно попросить сотрудников отеля. Соблюдаются все меры безопасности.