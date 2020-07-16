Туры на остров Крит стали хитом продаж среди жителей Эстонии

За июль с помощью Estravel на Крит забронировали туры больше пятисот туристов. Первые отзывы от клиентов были положительными, а июльские вылеты были быстро распроданы. Поэтому туроператоры-партнеры Estravel решили организовать дополнительные чартерные вылеты – теперь каждую неделю этим летом состоится по четыре вылета. Практически все места билеты уже распроданы.
Крит – это крупнейший остров Греции, популярный среди туристов уже более сотни лет. Помимо идеального средиземноморского климата и сотни пляжей, на Крите можно найти знаменитые на весь мир археологические памятники минойской цивилизации. На острове есть два международных аэропорта, Ираклион и Ханья. Чартерные полеты из Таллинна приземляются в аэропорту Ираклиона.
Неделя отдыха на Крите стоит от 399 евро на человека, на выбор доступны отели разного ценового класса.
Специалисты Estravel Кристина Аасанурм и Мадлена Гринчак отправились на Крит в числе первых туристов из Эстонии в этом сезоне. Их отзывы были такими:
О туристах на Крите тщательно заботятся, и местные жители рады вновь прибывшим гостям острова.
На острове маску носить не обязательно, однако многие делают это по собственному желанию.
В самолете и аэропорту ношение маски обязательно.
По прибытии в Грецию в аэропорту нужно показать сотрудникам QR-код, который можно получить, заполнив регистрационную анкету в интернете. Это обязательно нужно сделать дома, как минимум за 48 часов до вылета. Заполнение анкеты и получение кода бесплатны.
В аэропорту весь процесс занимает около получаса, если не требуется дополнительных проверок.
Тест на COVID-19 делается в аэропорту Ираклиона выборочно.
На курортах туристов немного, поскольку по распоряжению властей в отелях должно быть занято не более 65% номеров до конца нынешнего туристического сезона.
Питание в отелях теперь организовано по-другому: еду нельзя брать самостоятельно, даже если в отеле организован шведский стол, нужно попросить сотрудников отеля. Соблюдаются все меры безопасности.
В автобусах при трансфере рядом с каждым пассажиром должно быть по свободному сиденью.
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