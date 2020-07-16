Минэкономики ФРГ называет планируемые США санкции в отношении "Северного потока - 2" экстерриториальными и незаконными

Министерство экономики и энергетики ФРГ считает новые планируемые США санкции в отношении "Северного потока - 2" экстерриториальными и незаконными, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель пресс-службы министерства.
"Мы приняли высказывания главы МИД США к сведению. Наша позиция по экстерриториальным санкциям известна. Мы их не приемлем, потому что считаем их противоречащими нормам международного права. Это четкая позиция федерального правительства", - указала представитель ведомства.
Накануне госсекретарь Майк Помпео сообщил на брифинге, что США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток - 2". При этом он не уточнил, когда именно это может произойти. Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока - 2" и части проекта "Турецкий поток".
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против "Северного потока 2". В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот российский проект.
Правительство ФРГ считает "Северный поток - 2" экономическим проектом с политической составляющей, одним из условий его реализации было обеспечение продолжения газового транзита через Украину, соответствующая договоренность была достигнута.