Чт, 16.07.2020
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Минэкономики ФРГ называет планируемые США санкции в отношении "Северного потока - 2" экстерриториальными и незаконными

"Северный поток - 2".

ФОТО: STINE JACOBSEN/REUTERS

Министерство экономики и энергетики ФРГ считает новые планируемые США санкции в отношении "Северного потока - 2" экстерриториальными и незаконными, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель пресс-службы министерства.

"Мы приняли высказывания главы МИД США к сведению. Наша позиция по экстерриториальным санкциям известна. Мы их не приемлем, потому что считаем их противоречащими нормам международного права. Это четкая позиция федерального правительства", - указала представитель ведомства.

Накануне госсекретарь Майк Помпео сообщил на брифинге, что США решили ввести дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток - 2". При этом он не уточнил, когда именно это может произойти. Помпео пояснил, что речь идет о мерах, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Они коснутся "Северного потока - 2" и части проекта "Турецкий поток".

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что выступает против "Северного потока 2". В частности, он критиковал ФРГ за согласие на этот российский проект.

Правительство ФРГ считает "Северный поток - 2" экономическим проектом с политической составляющей, одним из условий его реализации было обеспечение продолжения газового транзита через Украину, соответствующая договоренность была достигнута.

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