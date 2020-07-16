Аэг — Хельме: критическая оценка дееспособности Кайтселийта неуместна

По словам Аэга, сотрудничество Кайтселийта и полиции улучшилось и сейчас находится на очень хорошем уровне, ярким примером чему может послужить вклад Кайтселийта в меры по урегулированию коронакризиса.

«Заявления Марта Хельме о том, что Кайтселийт не справляется со своими задачами, неуместно. Может быть, ход мыслей автора этих утверждений был каким-то иным, но слова имеют большую силу и в таком случае следовало бы объяснить подоплеку подобных высказываний», - сказал в четверг Аэг.

Министр юстиции добавил, что от подобных комментариев Кайтселийт чувствует себя без сомнения задетым. «Надеемся, что подобные заявления не скажутся на сотрудничестве силовых структур в будущем», - подчеркнул Аэг.

Что касается идеи создания нового спецподразделения, с которой накануне выступил Март Хельме, то, по словам Аэга, любая поддержка органам охраны правопорядка только приветствуется.

«Однако если мы решим создать новое подразделение в дополнение к имеющимся силовым структурам, следует в первую очередь четко оценить их соответствие принципам правового государства, а также целям, поставленным перед правоохранителями Конституцией», - добавил Аэг.

По словам премьер-министра, лидера центристов Юри Ратаса, нет смысла противопоставлять полицию и Кайтселийт. Ратас напомнил, что Кайтселийт — это крупнейшая в Эстонии добровольная организация, которая вносит свой вклад во многие сферы жизни страны уже 30 лет — в охрану границы, в сотрудничество с полицией и со спасателями.

«Я поддерживаю их и выражаю им свою поддержку во всех отношениях», - отметил Ратас, подчеркнув, что ополченцы — мужчины и женщины, подростки своей добровольной деятельностью являют пример всему обществу.

В то же время министр финансов, лидер EKRE Мартин Хельме заявил, что министр Март Хельме на самом деле не критиковал Кайтселийт. По его словам, безопасность неделима, обеспечение внутренней и внешней безопасности должны поддерживать друг друга.

Мартин Хельме подчеркнул, что сейчас в обеспечении внутренней безопасности есть пробелы. «И если Март Хельме говорит, что ополченцы не справятся с поставленными задачами, то он имеет в виду, что перед ополченцами стоят задачи по защите государства и если им добавить еще функции обеспечения внутренней безопасности, то придется обеспечить им дополнительное обучение, вооружение, совсем другие структуры управления — все то, чего у них сейчас нет», - объяснил Хельме.