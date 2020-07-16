Во дворе детского сада подросток угрожал ребенку топором

Во вторник вечером игравший во дворе детского сада с друзьями ребенок бросился домой с криком: «Этот мальчик опять пришел и угрожает нам топором!»

Мать, отправившаяся посмотреть, что происходит во дворе детского сада, увидела угрозы своими глазами: «Он стоял у забора, с огромным топором вроде Fiskars в руках». Мать предполагает, что хулигану 12-13 лет. Когда подросток заметил пришедшую в детский сад родительницу, он отошел подальше – к павильону, в котором сидели две его знакомые девочки.

Мать позвонила в полицию. Наблюдавшие за ней подростки, поняв, что для них дело может закончиться нехорошо, решили уйти. Но поскольку у полиции было описание мальчика, стражи порядка его в итоге нашли.

По словам матери, общавшейся с журналистом, этого подростка она не знает, как не знает и где он живет. Однако ей известно, что этот хулиган уже какое-то время держит в страхе местных детей: «Только позавчера он угрожал другому ребенку огнем зажигалки. О том, что их били – в спину, в живот, еще куда-то – рассказывают практически все местные дети. Когда он снова приходит во двор детского сада, все разбегаются в ужасе – даже игрушки бросают».

По словам курессаареского полицейского по делам молодежи Кеди Ранд во вторник после вызова она поговорила со всеми участниками этой истории и забрала в отдел полиции на хранение топор.

По словам подростка, топор он нашел в том же дворе на земле, но никому им не угрожал.