Мартин Хельме - о приостановке выплат: это совершенно законно!

Министр финансов и лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме в четверг заявил, что как министр он действовал совершенно законно, приостановив финансирование проектов, поддерживающих идеи равных возможностей.
По словам Хельме, министр социальных дел, центрист Танель Кийк направил ему письмо, в котором указал на якобы незаконный характер этого решения. «Я категорически опровергаю это утверждение. Надзор за законным использованием средств госбюджета полностью находится в компетенции министра финансов», - подчеркнул Хельме.
По словам Хельме, ему однозначно понятно, что финансирование проектов из средств от налогов на азартные игры в его нынешнем виде не соответствует закону. «Мы еще подискутируем на эту тему», - пообещал Хельме.
Он добавил, что Центр поддержки услуг часто приостанавливает выплаты из госбюджета, если выясняется, что эти выплаты делать нельзя.
"Ни у одной организации нет прав на деньги налогоплательщиков", - заявил Хельме, добавив, что некоммерческие организации должны также финансировать себя сами.
"Но ничего завтра не случится . Мир не рухнет, Танель не объявит голодовку, ничего не случится", - ответил Хельме на вопрос, произойдет ли что-нибудь завтра после трех часов.
Предмет спора
В минувшую пятницу Министерство финансов приостановило осуществляемое через Государственный центр поддержки услуг (RTK) финансирование проектов, способствующих равным возможностям и гендерному равенству, за счет налога на азартные игры.
Министерство финансов считает, что RTK не может за счет налога на азартные игры оплачивать проекты, которые не соответствуют перечисленным в Законе об азартных играх, и, таким образом, центр должен приостановить выплату поддержки проекту круглого стола Эстонского объединения женщин "Вместе - в сторону более равного общества"; проекту Эстонского центра женских исследований и информации (ENUT) «ENUT и партнеры продвигают гендерное равенство»; и проекту Эстонского центра по правам человека «Равные возможности в сплоченном обществе».
Министерство финансов полагается на составленный в прошлом году меморандум Госконтроля, в котором говорится, что за счет налога на азартные игры поддерживаются сферы, которые были неправильно истолкованы, и что деньги использовались в целях, не предусмотренных законом.
Кроме того, Министерству финансов не нравится тот факт, что распределение денег обосновывается законными ожиданиями бенефициаров. Министерство финансов считает, что Министерство социальных дел может использовать иные деньги, нежели налог на азартные игры.