Мартин Хельме - о приостановке выплат: это совершенно законно!

По словам Хельме, министр социальных дел, центрист Танель Кийк направил ему письмо, в котором указал на якобы незаконный характер этого решения. «Я категорически опровергаю это утверждение. Надзор за законным использованием средств госбюджета полностью находится в компетенции министра финансов», - подчеркнул Хельме.

По словам Хельме, ему однозначно понятно, что финансирование проектов из средств от налогов на азартные игры в его нынешнем виде не соответствует закону. «Мы еще подискутируем на эту тему», - пообещал Хельме.

Он добавил, что Центр поддержки услуг часто приостанавливает выплаты из госбюджета, если выясняется, что эти выплаты делать нельзя.

"Ни у одной организации нет прав на деньги налогоплательщиков", - заявил Хельме, добавив, что некоммерческие организации должны также финансировать себя сами.

"Но ничего завтра не случится . Мир не рухнет, Танель не объявит голодовку, ничего не случится", - ответил Хельме на вопрос, произойдет ли что-нибудь завтра после трех часов.



Предмет спора

В минувшую пятницу Министерство финансов приостановило осуществляемое через Государственный центр поддержки услуг (RTK) финансирование проектов, способствующих равным возможностям и гендерному равенству, за счет налога на азартные игры.

Министерство финансов считает, что RTK не может за счет налога на азартные игры оплачивать проекты, которые не соответствуют перечисленным в Законе об азартных играх, и, таким образом, центр должен приостановить выплату поддержки проекту круглого стола Эстонского объединения женщин "Вместе - в сторону более равного общества"; проекту Эстонского центра женских исследований и информации (ENUT) «ENUT и партнеры продвигают гендерное равенство»; и проекту Эстонского центра по правам человека «Равные возможности в сплоченном обществе».

Министерство финансов полагается на составленный в прошлом году меморандум Госконтроля, в котором говорится, что за счет налога на азартные игры поддерживаются сферы, которые были неправильно истолкованы, и что деньги использовались в целях, не предусмотренных законом.