Летучая мышь, панголин, рынок в Ухане? Не факт. Следы коронавируса теряются

Так или иначе основная версия ученых о происхождении вируса не подтвердилась. Ведущий на рынок след оказался ложным.

"Проблема с Covid-19 заключается именно в том, что мы до сих пор так и не нашли в организме ни одного животного такую версию SARS-CoV-2, которая бы позволяла предположить, что люди заразились этим вирусом от животных, - разводит руками профессор Чан. - Пока что, наоборот, все животные, у которых был обнаружен SARS-CoV-2, получили его от людей".

Удивительный гибрид

Судя по всему, на уханьском рынке произошел лишь первый случай массового заражения новым вирусом. Как он туда попал, а также где и как долго скрывался до этого, по-прежнему остается загадкой.

Ученые Университетского колледжа Лондона подсчитали: на то, чтобы геномы SARS-CoV-2 и его ближайшего родственника RATG13 разошлись от общего предка на не совпадающие 4% путем одних мутаций, потребовалось бы примерно 50 лет естественной эволюции.

По мнению ученых, это очень маловероятно. Скорее новый коронавирус получил эту часть своего генома, обменявшись фрагментами РНК с другим вирусом в теле какого-то промежуточного хозяина.

Рекомбинация двух вирусов внутри одного организма - явление относительно редкое, но довольно неплохо изученное. За счет этого феномена, судя по всему, преодолел межвидовой барьер и первый SARS, позаимствовав часть своего генома у вируса гималайских цивет.

Промежуточным хозяином SARS-CoV-2 долго считали панголина - у этих животных ранее был обнаружен вирус, частично схожий с "недостающим" фрагментом. Предполагалось, что SARS-CoV-2 получил от него свое главное оружие - шиповидный белок, который делает вирус заразным, позволяя проникать в наши клетки.

Однако, возможно, что все как раз наоборот - и шиповидный белок достался панголинам от предка нынешнего коронавируса.

Ни одну из этих версий нельзя исключить полностью. Возможно, со временем у ученых появятся и другие теории. По словам Алины Чан, с уверенностью о новом коронавирусе можно сказать только одно: генетически он отлично приспособлен к тому, чтобы легко передаваться от человека к человеку.

"Однако в настоящий момент у нас нет достаточных свидетельств в пользу ни одного конкретного сценария адаптации SARS-CoV-2, - подчеркивает она. - И непонятно, когда такие свидетельства будут найдены".

Самар Мехта убежден, что рано или поздно ученым удастся найти ответы на поставленные вопросы. Главное не бросать поиски - иначе повторение эпидемии неизбежно.

Так же считает и Алина Чан. По ее словам, все конспирологические версии происхождения вируса давно опровергнуты учеными, но многие продолжают использовать их в своих целях, зарабатывая политические очки.

"Учёные всего мира работают не покладая рук, пытаясь понять биологию и эпидемиологию вируса, разрабатывая варианты лечения, вакцины - и в целом делают всё, чтобы предсказать возможное развитие пандемии и в конечном итоге справиться с ней. Никогда ещё научное сообщество не было настолько единым перед лицом общей проблемы. Но вопрос о происхождении SARS-CoV-2 стал настолько политизированным, что люди забыли о настоящей цели: ответ на него нужен в первую очередь для того, чтобы не допустить новых вспышек коронавируса в будущем", - заключает профессор Чан.