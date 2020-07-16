Чт, 16.07.2020
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Эксперты вновь признали Василевского лучшим вратарем НХЛ

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский.

ФОТО: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com

Аналитики телесети NHL Network представили рейтинг лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент, лидером которого стал российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский. Эксперты признают его лучшим второй сезон подряд, пишет Newsru со сыылкой на пресс-служба лиги.

На счету Андрея 52 матча в текущем сезоне, а процент отраженных бросков составляет 91,7. Тройку лучших дополнили Туукка Раск из "Бостона" и Коннор Хеллибак из "Виннипега".

Соотечественник Василевского Антон Худобин из "Далласа" замкнул десятку лучших, а вот занявший второе место в прошлогоднем рейтинге Сергей Бобровский из "Флориды" не попал в топ-10.

Напомним, что прерванный из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 в НХЛ возобновится 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Соревнования будут проводиться в двух городах - Торонто и Эдмонтоне.

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