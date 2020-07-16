Эксперты вновь признали Василевского лучшим вратарем НХЛ

На счету Андрея 52 матча в текущем сезоне, а процент отраженных бросков составляет 91,7. Тройку лучших дополнили Туукка Раск из "Бостона" и Коннор Хеллибак из "Виннипега".

Соотечественник Василевского Антон Худобин из "Далласа" замкнул десятку лучших, а вот занявший второе место в прошлогоднем рейтинге Сергей Бобровский из "Флориды" не попал в топ-10.

The @TBLightning's Andrei Vasilevskiy takes the top spot and the @DallasStars have 2 reps on our Top 10 Goalies list. #NHLTopPlayers pic.twitter.com/niMdKEvdqV — NHL Network (@NHLNetwork) July 16, 2020

Напомним, что прерванный из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 в НХЛ возобновится 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Соревнования будут проводиться в двух городах - Торонто и Эдмонтоне.