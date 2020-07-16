Картина дня: разногласия в правящей коалиции, BLRT переводит рабочие места в Литву и реакция на высказывание Хельме

Мартин Хельме о приостановке выплат: это совершенно законно!

Министр финансов и лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме в четверг заявил, что как министр он действовал совершенно законно, приостановив финансирование проектов, поддерживающих идеи равных возможностей. Читать далее...

Грузия намерена открыть границу всем иностранцам при одном условии

Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 при правительстве Грузии принял решение разрешить въезд всем иностранным бизнесменам и самозанятым гражданам, которые намерены провести в Грузии не менее шести месяцев. Читать далее...

Концерн BLRT отказался от Таллинна и перевел рабочие места в Литву

Концерн BLRT планировал в этом году открыть в Таллинне новый плавучий док, но предприятию пришлось изменить свои планы в связи с решениями, принятыми эстонским правительством. Читать далее...

Для раннего выявления коронавируса ученые будут вести мониторинг сточных вод Эстонии

Правительство одобрило предложение Тартуского университета запустить систему мониторинга COVID-19 на основе анализа сточных вод. Цель — как можно быстрее и в ранней стадии выявить новую волну заболевания и локализовать источник. Читать далее...

Летучая мышь, панголин, рынок в Ухане? Не факт. Следы коронавируса теряются

На прошлой неделе ВОЗ объявила, что в ближайшее время в Китай отправится группа экспертов, задача которых - помочь ученым этой страны установить природный очаг нового коронавируса, унесшего уже более 580 тысяч жизней по всему миру. Читать далее...

Битва за парковочные места в Ласнамяэ: жильцы дома самовольно установили странные знаки

С каждым годом ситуация с парковкой в столичных спальных районах становится только хуже. В некоторых случаях квартирным товариществам удается хоть на какое-то время решить проблему нехватки парковочных мест, но так бывает далеко не всегда. Читать далее...

Центристская партия не сможет вернуть запрещенное пожертвование по частям

Комиссия по надзору за финансирование партий (ERJK) не даст правящей Центристской партии возможность вернуть по частям государству сумму в 110 тыс евро, полученную в качестве запрещенного пожертвования партии. По словам лидера партии, премьер-министра Юри Ратаса, партия принимает это решение. Читать далее...

Член дружины Кайтселийт: «Господин Хельме, прошу вас извиниться!»

Меня лично очень задели и обидели слова господина Марта Хельме, о том, что Кайтселийт – это бесполезная организация в период кризисных ситуациях, написал член дружины Кайтселийт Михаил Паншин в открытом обращении к министру внутренних дел.

Аэг — Хельме: критическая оценка дееспособности Кайтселийта неуместна

Министр юстиции и член партии «Отечество» Райво Аэг объявил неуместным комментарий министра внутренних дел, члена партии EKRE Марта Хельме о том, что ополчение Кайтселийт не способно справиться с задачей обеспечения внутренней безопасности в Эстонии. Читать далее...

Туры на остров Крит стали хитом продаж среди жителей Эстонии