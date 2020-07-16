Картина дня: разногласия в правящей коалиции, изменения в BLRT и битва за парковочные места в Ласнамяэ

Аэг — Хельме: критическая оценка дееспособности Кайтселийта неуместна

Министр юстиции и член партии «Отечество» Райво Аэг объявил неуместным комментарий министра внутренних дел, члена партии EKRE Марта Хельме о том, что ополчение Кайтселийт не способно справиться с задачей обеспечения внутренней безопасности в Эстонии. Читать далее...

Туры на остров Крит стали хитом продаж среди жителей Эстонии

За июль с помощью Estravel на Крит забронировали туры больше пятисот туристов. Первые отзывы от клиентов были положительными, а июльские вылеты были быстро распроданы. Поэтому туроператоры-партнеры Estravel решили организовать дополнительные чартерные вылеты – теперь каждую неделю этим летом состоится по четыре вылета. Практически все места билеты уже распроданы. Читать далее...

От Теллискиви до Астангу: новый экокоридор придаст новое измерение движению в Таллинне

В ближайшие годы в Таллинне начнется строительство зеленого коридора "Путукавяйл", первый этап которого охватывает территорию от станции "Копли-товарная" до пляжа Штромка и будет включать в себя новую трамвайную линию, дорожки для пешеходов и немоторизованного транспорта и парк с благоприятными условиями для сохранения и увеличения видового богатства растений и насекомых. Читать далее...

МВФ предупреждает: мы все еще не спаслись от экономического кризиса

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что глобальная экономическая активность восстанавливается после беспрецедентного снижения в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19, но вторая волна заражения может привести к дополнительным осложнениям экономического кризиса. Читать далее...

Ардо Ханссон: пять миллиардов – это ушедший поезд

Для смягчения последствий коронакризиса государство уже взяло кредит в 2,8 миллиарда евро, но в течение двух лет общая сумма долга должна составить пять миллиардов евро. Часть денег уже потрачена. Куда и как использовать взятые в долг миллиарды, пока спорят. Правительство призвало на помощь экспертный совет, в который, в числе прочих, входит бывший президент Банка Эстонии Ардо Ханссон. Читать далее...

Владелец отеля в центре Таллинна начинает бизнес с чистого листа

Глава и владелец расположенного в центре Таллинна отеля Nordic Hotel Forum Феликс Мягус в интервью радиопередаче Majandusruum ("Экономическое пространство") заявил, что так как столичные гостиницы по-прежнему пустуют, осенью они начнут капитальный ремонт, который продлится от семи до восьми месяцев. Читать далее...

Полиция обнаружила в лесу плантацию конопли, два человека задержаны

В начале недели полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в выращивании большого количества конопли в лесу в Пыльвамаа. Читать далее...

Местные приложения аренды электросамокатов развернули ценовую войну

Действующие в Эстонии компании по аренде электросамокатов соревнуются друг с другом в тарифах: тесная конкуренция на этом рынке заставляет их снижать цены. Читать далее...

Физрук, парашютист и шансонье: Александр Городничев из Силламяэ удивляет разнообразием увлечений

На различных праздниках в Силламяэ всё чаще можно услышать местного певца Александра Городничева. Петь он учился сам, серьезно занялся музыкой пять лет назад. А до этого был известен как тренер по лыжному спорту, который неоднократно признавался лучшим тренером Ида-Вирумаа. Спортивную закалку Александру дали его отец, который стремился вырастить сына олимпийским чемпионом, и последующая служба в спецназе. Читать далее...

Департамент здоровья предупреждает о сине-зеленых водорослях на всем северном побережье

Департамент здоровья предупреждает, что опасные для людей и животных сине-зеленые водоросли могут цвести на северном побережье в разных местах для купания. Читать далее...

МИД ЭР подтвердил, что в Донбассе был убит гражданин Эстонии

13 июля на линии фронта погиб медик Сил обороны Украины, рожденный в Белоруссии гражданин Эстонии Николай Ильин. Министр иностранных дел Украины увидел в этом инциденте признаки военного преступления со стороны России. Читать далее...

На следующей неделе спецрейсом из Киева в Эстонию прилетят 170 украинских рабочих

Заказанный Сельскохозяйственной торговой палатой специальный авиарейс доставит в Таллинн из Киева 170 украинцев, которые в основном будут работать в сельскохозяйственном секторе. Читать далее...

Великобритания обвинила хакеров РФ в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19

Национальный центр кибербезопасности Великобритании в четверг обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса, вызывающего COVID-19. Читать далее...

Вышедшая на эстонский рынок автобусная фирма предлагает прямые рейсы в Европу