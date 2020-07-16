Картина дня: разногласия в правящей коалиции, изменения в BLRT и битва за парковочные места в Ласнамяэ

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 16 июля.
Мартин Хельме о приостановке выплат: это совершенно законно!
Министр финансов и лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме в четверг заявил, что как министр он действовал совершенно законно, приостановив финансирование проектов, поддерживающих идеи равных возможностей. Читать далее...
Драма продолжается: Кийк не собирается ждать согласия Хельме
Министр социальных дел Танель Кийк сказал в эфире передачи Suvereporter канала Kanal 2, что в действительности для выплаты денег в НКО не нужно согласие Мартина Хельме, поскольку приостановка этих платежей и выдача распоряжения об оплате входит в компетенцию не министра финансов, а скорее министра государственного управления Яака Ааба (Центристская партия), c которым дело улаживается. Читать далее...
Концерн BLRT отказался от Таллинна и перевел рабочие места в Литву
Концерн BLRT планировал в этом году открыть в Таллинне новый плавучий док, но предприятию пришлось изменить свои планы в связи с решениями, принятыми эстонским правительством. Читать далее...
Битва за парковочные места в Ласнамяэ: жильцы дома самовольно установили странные знаки
С каждым годом ситуация с парковкой в столичных спальных районах становится только хуже. В некоторых случаях квартирным товариществам удается хоть на какое-то время решить проблему нехватки парковочных мест, но так бывает далеко не всегда. Читать далее...
Грузия намерена открыть границу всем иностранцам при одном условии
Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 при правительстве Грузии принял решение разрешить въезд всем иностранным бизнесменам и самозанятым гражданам, которые намерены провести в Грузии не менее шести месяцев. Читать далее...
Для раннего выявления коронавируса ученые будут вести мониторинг сточных вод Эстонии
Правительство одобрило предложение Тартуского университета запустить систему мониторинга COVID-19 на основе анализа сточных вод. Цель — как можно быстрее и в ранней стадии выявить новую волну заболевания и локализовать источник. Читать далее...
Летучая мышь, панголин, рынок в Ухане? Не факт. Следы коронавируса теряются
На прошлой неделе ВОЗ объявила, что в ближайшее время в Китай отправится группа экспертов, задача которых - помочь ученым этой страны установить природный очаг нового коронавируса, унесшего уже более 580 тысяч жизней по всему миру. Читать далее...
Центристская партия не сможет вернуть запрещенное пожертвование по частям
Комиссия по надзору за финансирование партий (ERJK) не даст правящей Центристской партии возможность вернуть по частям государству сумму в 110 тыс евро, полученную в качестве запрещенного пожертвования партии. По словам лидера партии, премьер-министра Юри Ратаса, партия принимает это решение. Читать далее...
Член дружины Кайтселийт: «Господин Хельме, прошу вас извиниться!»
Меня лично очень задели и обидели слова господина Марта Хельме, о том, что Кайтселийт – это бесполезная организация в период кризисных ситуациях, написал член дружины Кайтселийт Михаил Паншин в открытом обращении к министру внутренних дел.
Аэг — Хельме: критическая оценка дееспособности Кайтселийта неуместна
Министр юстиции и член партии «Отечество» Райво Аэг объявил неуместным комментарий министра внутренних дел, члена партии EKRE Марта Хельме о том, что ополчение Кайтселийт не способно справиться с задачей обеспечения внутренней безопасности в Эстонии. Читать далее...
Туры на остров Крит стали хитом продаж среди жителей Эстонии
За июль с помощью Estravel на Крит забронировали туры больше пятисот туристов. Первые отзывы от клиентов были положительными, а июльские вылеты были быстро распроданы. Поэтому туроператоры-партнеры Estravel решили организовать дополнительные чартерные вылеты – теперь каждую неделю этим летом состоится по четыре вылета. Практически все места билеты уже распроданы. Читать далее...
От Теллискиви до Астангу: новый экокоридор придаст новое измерение движению в Таллинне
В ближайшие годы в Таллинне начнется строительство зеленого коридора "Путукавяйл", первый этап которого охватывает территорию от станции "Копли-товарная" до пляжа Штромка и будет включать в себя новую трамвайную линию, дорожки для пешеходов и немоторизованного транспорта и парк с благоприятными условиями для сохранения и увеличения видового богатства растений и насекомых. Читать далее...
МВФ предупреждает: мы все еще не спаслись от экономического кризиса
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что глобальная экономическая активность восстанавливается после беспрецедентного снижения в этом году из-за пандемии коронавируса COVID-19, но вторая волна заражения может привести к дополнительным осложнениям экономического кризиса. Читать далее...
Ардо Ханссон: пять миллиардов – это ушедший поезд
Для смягчения последствий коронакризиса государство уже взяло кредит в 2,8 миллиарда евро, но в течение двух лет общая сумма долга должна составить пять миллиардов евро. Часть денег уже потрачена. Куда и как использовать взятые в долг миллиарды, пока спорят. Правительство призвало на помощь экспертный совет, в который, в числе прочих, входит бывший президент Банка Эстонии Ардо Ханссон. Читать далее...
Владелец отеля в центре Таллинна начинает бизнес с чистого листа
Глава и владелец расположенного в центре Таллинна отеля Nordic Hotel Forum Феликс Мягус в интервью радиопередаче Majandusruum ("Экономическое пространство") заявил, что так как столичные гостиницы по-прежнему пустуют, осенью они начнут капитальный ремонт, который продлится от семи до восьми месяцев. Читать далее...
Полиция обнаружила в лесу плантацию конопли, два человека задержаны
В начале недели полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в выращивании большого количества конопли в лесу в Пыльвамаа. Читать далее...
Местные приложения аренды электросамокатов развернули ценовую войну
Действующие в Эстонии компании по аренде электросамокатов соревнуются друг с другом в тарифах: тесная конкуренция на этом рынке заставляет их снижать цены. Читать далее...
Физрук, парашютист и шансонье: Александр Городничев из Силламяэ удивляет разнообразием увлечений
На различных праздниках в Силламяэ всё чаще можно услышать местного певца Александра Городничева. Петь он учился сам, серьезно занялся музыкой пять лет назад. А до этого был известен как тренер по лыжному спорту, который неоднократно признавался лучшим тренером Ида-Вирумаа. Спортивную закалку Александру дали его отец, который стремился вырастить сына олимпийским чемпионом, и последующая служба в спецназе. Читать далее...
Департамент здоровья предупреждает о сине-зеленых водорослях на всем северном побережье
Департамент здоровья предупреждает, что опасные для людей и животных сине-зеленые водоросли могут цвести на северном побережье в разных местах для купания. Читать далее...
МИД ЭР подтвердил, что в Донбассе был убит гражданин Эстонии
13 июля на линии фронта погиб медик Сил обороны Украины, рожденный в Белоруссии гражданин Эстонии Николай Ильин. Министр иностранных дел Украины увидел в этом инциденте признаки военного преступления со стороны России. Читать далее...
На следующей неделе спецрейсом из Киева в Эстонию прилетят 170 украинских рабочих
Заказанный Сельскохозяйственной торговой палатой специальный авиарейс доставит в Таллинн из Киева 170 украинцев, которые в основном будут работать в сельскохозяйственном секторе. Читать далее...
Великобритания обвинила хакеров РФ в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19
Национальный центр кибербезопасности Великобритании в четверг обвинил российских хакеров в попытке похитить информацию о разработке британской вакцины от коронавируса, вызывающего COVID-19. Читать далее...
Вышедшая на эстонский рынок автобусная фирма предлагает прямые рейсы в Европу
Сегодня, 16 июля, в три часа дня из Таллинна в Варшаву выехал первый автобус FlixBus. Читать далее...