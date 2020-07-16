Сюрреалистический язык символов Юло Соостера

Одним из выдающихся авторов этой экспозиции является Юло Соостер (1924–1970) – одна из ключевых фигур как эстонского искусства второй половины ХХ века, так и московского арт-андеграунда 1950–1960-х годов, основатель культурного моста Таллинн–Москва. Его живой интерес к развитию искусства своего времени и богатейший мир фантазии вдохновили эксперименты с абстракцией и сюрреализмом эстонских художников, а аналитическое художественное мышление – круг авторов, ставших у истоков т. н. московского концептуализма. В том числе, звезду международного современного искусства Илью Кабакова, соседа Соостера по легендарному ателье на Сретенском бульваре, который назвал его своим учителем.

Работы Соостера нередко вступают в диалог с титанами модернизма – Пабло Пикассо, Максом Эрнстом и Рене Магриттом, а иногда и с классическим искусством. Так, его живопись «Голова мужчины» (1963) берет за основу портрет герцога урбинского Федериго да Монтефельтро из «Урбинского диптиха» (1473–1475) ренессансного живописца Пьеро делла Франческа. Но над известным изображением Соостер совершает сюрреалистический жест – меняет местом на лице рот и глаз, а вместо носа помещает ухо. Этот, казалось бы, простой, но неожиданный прием сдвигает рамки привычной реальности и вовлекает зрителя в остроумную игру образов, которой следует и такая знаковая работа Соостера, как «Губы» (1964). Соостер родился на острове Хийумаа, и в его работах зачастую фигурируют знакомые из островной природы и жизни мотивы можжевельников, рыбы, яйца. В трактовке художника они вырастают в некие универсальные космические образы, простые и в то же время наполненные потенциалом символы мироздания.