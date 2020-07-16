Полиция накрыла в лесу плантацию конопли, два человека задержаны

Лейтенант пыльваской полиции Сигне Саарепуу сообщила, что следователи провели различные процессуальные действия, которые привели к обнаружению незаконного культивирования растений конопли, а также к задержанию двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления.

«В ходе уголовного производства мы установили, что растения конопли выращивались в лесистой местности в волости Пыльва. На месте происшествия было посажено около 300 растений конопли, которые непосредственно перед задержанием подозреваемых были собраны и упакованы в бочки», - рассказала лейтенант полиции.

В ходе идущего в настоящий момент производства полиция в начале недели этой задержала 31-летнего и 32-летнего мужчин из Тартуского уезда, которые ранее не наказывались в уголовном порядке.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Терье Алексашин пояснила, что в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о незаконном выращивании конопли.

«При таком большом количестве растений конопли маловероятно, чтобы мужчины выращивали их только для личного потребления, и мотивы и цели мужчин будут определены в ходе дальнейших разбирательств. В любом случае, обнаружение и ликвидация плантации конопли в таких масштабах дает четкий сигнал о том, что правоохранительные органы последовательно и постоянно делают хорошую работу по разоблачению таких действий».

Саарепуу отметил, что таких больших незаконных плантаций конопли в Пыльваском уезде не было уже давно. «Однако, если они возникают, информация рано или поздно попадает в полицию, и мы делаем все возможное, чтобы выявить тех, кто ищет возможность получать преступный доход за счет здоровья других».