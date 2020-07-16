Эксперты отвечают: из чего состоят различные виды топлива с биодобавкой?
На большинстве заправочных станций Эстонии, обслуживающих транспортные средства, продается преимущественно топливо, содержащее компонент возобновляемой энергии, т.е. биотопливо, которое способствует поддержанию чистоты окружающей среды и качества воздуха, и, соответственно, обеспечивает подходящий для двигателя источник энергии. Из чего же состоят возобновляемые виды топлива и почему следует отдавать предпочтение им вместо ископаемых видов топлива?
Биотопливо или возобновляемое топливо – это произведенное из биомассы жидкое или газообразное топливо, используемое в транспортных средствах. По словам профессора прикладной химии и научного руководителя Центра компетенций в области сланца Вируского колледжа Таллиннского технического университета (TalTech) Аллана Нийду, наиболее распространенные виды возобновляемого топлива – это произведенные из сельскохозяйственных культур биодизель или биоэтанол, которые добавляют, соответственно, к дизельному топливу или моторному бензину для замены объема его ископаемого компонента. «В случае с бензином в качестве возобновляемого топлива используется этанол, который получают при сбраживании растений или растительных отходов с высоким содержанием сахара. Например, для этого используют сахарный тростник или кукурузу, и также можно использовать отходы целлюлозы и соломы. А возобновляемый компонент дизельного топлива производится в основном из растительных масел, таких, например, как рапсовое масло», – рассказал Нийду. Он добавил, что возобновляемое топливо все чаще производится из отходов биологического происхождения и промышленных отходов, таких как животные остатки или масла, уже использованные в пищевой промышленности, которые в противном случае были бы отправлены на утилизацию.
Используя возобновляемые виды топлива, мы спасаем три дерева в год на одного человека
Аллан Нийду подчеркнул, что в случае с возобновляемыми видами топлива самое важное – различать, о каком поколении технологии производства идёт речь – первом или втором, поскольку они по-разному влияют на окружающую среду и ресурсную эффективность. «Возобновляемые виды топлива первого поколения производятся, например, из пальмового масла или сахарного тростника, а это означает, что для выращивания этих растений вырубают тропические дождевые леса, которые заменяют сельскохозяйственными угодьями. В то время как возобновляемые виды топлива второго поколения производятся из бывших в употреблении промышленных отходов, а это означает, что они никоим образом не конкурируют с продовольственной сферой и одновременно являются более экологически чистыми», – пояснил Нийду. Он отметил, что если бы все топливные фирмы использовали только возобновляемые виды топлива второго поколения, то можно было бы с уверенностью сказать, что это значительно снизило бы потребление ископаемых видов топлива и оказало бы благоприятное воздействие на окружающую среду.
Директор по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик считает, что поскольку продавцы топлива несут ответственность за образование выбросов CO2 (диоксида углерода) в больших объемах, важно увеличивать долю возобновляемых видов топлива в ежедневно используемых жидких видах топлива и таким образом повышать экологичность потребления. «Возобновляемые виды топлива изготавливаются из возобновляемых источников, что помогает уменьшить наш экологический след. Например, ездя в течение одного года на моторном бензине 95 E10, вы на десять процентов сохраняете чистоту окружающей среды и снижаете выбросы CO2, спасая жизнь трем деревьям средней величины», – пояснил Вахтрик. Он отметил, что если люди стали все больше обращать внимание на то, брать ли в магазине на кассе пластиковый пакет или взять с собой сумку из ткани, то и каждому владельцу транспортного средства следует задуматься о том, какой экологический след оставляет он, используя свое транспортное средство. Предприятие Circle K известно высоким качеством своего моторного топлива, а также является одним из двух крупнейших продавцов топлива, на заправочных станциях которого качество моторного топлива гарантируется всегда в соответствии с государственной базой данных мониторинга топлива.
Современные автомобили созданы для работы на возобновляемых видах топлива
Вахтрик рассказал, что в случае с возобновляемыми видами топлива Circle K используется главным образом этанол второго поколения и биодизель, изготовленный из повторно использованного пищевого масла, которые являются компонентами с самым малым следом CO2 из всех возможных. «Каждый заправленный на Circle K литр ископаемого топлива, смешанного с возобновляемым топливом, выделяет на 6% меньше выхлопных газов, чем чистое ископаемое топливо. Это эквивалентно 1,1 млн. тонн не выделенного диоксида углерода, что соответствует 340 000 легковым автомобилям на улице», – пояснил Вахтрик. По словам профессора TalTech и словам директора по продажам моторного топлива Circle K, всегда стоит отдавать предпочтение моторным видам топлива, которые содержат компоненты возобновляемого топлива, если инструкция по эксплуатации транспортного средства не запрещает этого. Обязанность поставок биотоплива вытекает из директивы Европейского парламента и Совета Европейского союза номер 2009/28/ЕС, согласно которой с 2020 года каждая страна-член ЕС должна обеспечить, чтобы доля возобновляемого топлива в поставляемом транспортном топливе была как минимум 10 процентов, и этой же нормой должны руководствоваться производители автомобилей.
Руководитель отдела запчастей и послепродажного обслуживания Peugeot Eesti Андрус Сеавер отметил, что ужесточение норм загрязнения превратило разработку и производство двигателей в своеобразную точную науку. «Новые транспортные средства и двигатели Peugeot спроектированы в соответствии с нормами загрязнения и соответствующими требованиями и созданы, чтобы работать также и на топливе с биодобавкой. Однако важно понимать, что современные двигатели внутреннего сгорания очень чувствительны к качеству моторного масла и топлива. Это значит, что действует правило – чем более качественная продукция используется в двигателях автомобилей, тем лучше обеспечено меньшее воздействие на окружающую среду», – сказал Сеавер. Он добавил, что в случае с бензиновыми двигателями стоит отдавать предпочтение бензину 95 E10, а в случае с дизельными двигателями – дизельному топливу D B7, при этом оба вида топлива экономичны для транспортного средства и оказывают меньше вредного воздействия на окружающую среду.