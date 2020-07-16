Глава МИД Великобритании обвинил РФ в попытке вмешательства в выборы 2019 года

"На основании широкомасштабного анализа правительство Великобритании заключило, что Россия пыталась вмешиваться во всеобщие выборы 2019 года путем распространения незаконно приобретенных правительственных документов", - говорится в опубликованном в четверг заявлении Рааба для британского парламента.

В нем также отмечается, что британские власти ведут уголовное расследование в связи с "почти несомненными" попытками РФ вмешиваться в выборы 2019 года. "Идет уголовное расследование, и в данный момент для нас было бы неподходящим говорить что-либо помимо этого", - отмечается в документе.

"Британское правительство сохраняет за собой право в будущем предпринимать ответные надлежащие меры", - также говорится в заявлении.

В то же время Рааб признал, что "свидетельств широкомасштабной кампании против общенациональных выборов в Великобритании нет", но подчеркнул, что всякое вмешательство в британский демократический процесс неприемлемо.

Кроме того, министр высказался в поддержку заявлений властей Германии, обвинивших российскую сторону в кибератаках на Бундестаг в 2015 году.

Ранее в четверг комитет по безопасности и разведке палаты общин парламента Великобритании объявил, что доклад о предполагаемом влиянии России на британскую политику будет обнародован в следующую среду, 22 июля.