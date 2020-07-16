Ученые изучат влияние ограничений алкоголя на экономику стран Балтии

"Алкоголь как фактор риска уникален, так как обладает очень широким спектром различных негативных последствий, часть из которых меняется очень быстро, реагируя на политические изменения. Поэтому мы можем наблюдать статистические изменения", - сказал на пресс-конференции в четверг глава Института изучения здоровья Факультета общественного здоровья Литовского университета наук о здоровье Миндаугас Штелемекас, по словам которого, при проведении исследования будут отслеживаться изменения смертности, заболеваемости, даваться оценка статистике, связанной с насилием и авариями, а также употреблением алкоголя.

Ученые также намерены дать оценку воздействию контроля алкоголя на экономику и всевозможные вероятные негативные последствия изменения налога, такие, как обход контроля, рост теневого рынка и др. Также будет оценено влияние ограничений рекламы алкоголя на СМИ.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, это исследование важно не только для Литвы и стран Балтии, но и для других стран, так как представит четкую оценку того, какое влияние оказывают рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) меры по снижению употребления алкоголя.

Проект рассчитан на пять лет, его финансирует Национальный институт исследований злоупотреблений алкоголем и алкоголизма США, под проект выделено почти 2 миллиона долларов. В исследовании, которое будет проводиться в сотрудничестве с ВОЗ, примут участие ученые Канады, Литвы и других Балтийских стран.