Департамент здоровья предупреждает о сине-зеленых водорослях на всем северном побережье

Если вчера о подобной опасности предупреждали посетителей пляжа Какумяэ, то сегодня появилась информация о водорослях на пляжах Рандвере, Рохунеэме и Леппнеэме. Департамент добавляет, что сообщения о распространении сине-зеленых водорослей поступают со всего северного побережья.

«Советуем людям, отправляющимся на пляж, следить за состоянием воды. Если замечаете, что вода совершенно мутная, желто-зеленого цвета, а весь берег покрыт густой зеленой массой, которая противно пахнет, то речь может идти о сине-зеленых водорослях», - пишет департамент.

Купаться в воде с сине-зелеными водорослями (цианобактериями) не стоит страдающим аллергией, маленьким детям и пожилым людям. При купании следует избегать попадания воды в рот, а после купания следует принять душ и сменить плавки или купальник.