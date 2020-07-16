Местные приложения аренды электросамокатов развернули ценовую войну

Эстонские фирмы электрических скутеров Bolt и Tuul уже снизили цены, и, вероятно, на рынке еще есть место для дальнейшего снижения. Кроме того, не исчключено введение решений с ежемесячными карточками.

Вчера компания Bolt объявила о снижении цены на аренду электросамокатов в Таллине и Пярну. Теперь за разблокировку электроскутера Bolt в этих городах не надо платить.

Tuul не осталась в стороне. «Точно так же, как TransferWise стремится максимально приблизить комиссию за перевод денег к нулю, наша цель состоит в том, чтобы сделать наиболее экологически чистый вид транспорта как можно дешевле. В идеальном обществе чистое движение вообще может быть бесплатным, за него могут платить те, кто загрязняет», - сказал Кристьян Марусте, глава компании Comodule, работающей под брендом Tuul.