Физрук, парашютист и шансонье: Александр Городничев из Силламяэ удивляет разнообразием увлечений

Лучший тренер Ида-Вирумаа и школьный физрук

В Силламяэ Александр Городничев вернулся в пустую квартиру. Мать умерла, пока он служил, и жизнь резко изменилась. “Хорошо, что женился практически сразу же, ребенок родился, - рассказывает он. - Я пошел работать на заводе - у нас больше некуда было пойти: или в шахту, или на завод”.

Пришлось чистить изнутри цистерны от химических веществ и делать другую опасную для здоровья работу. За вредность производства на заводе давали дополнительные отгулы, которые Александр тратил на лыжные тренировки с друзьями.

“Я много занимался, но потом здоровье пошатнулось - всё-таки химия, это химия. В больнице сказали - уходи с производства”, - вспоминает он.

После этого Александр все-таки нашел работу по специальности - с 88-го года и поныне он тренирует лыжников.

Последняя инвестиция города в лыжный спорт, говорит Городничев, была в 96-м году - городские власти купили металлический вагончик, который установили в Синимяэ. Печка там проржавела и ее пришлось разобрать, электричества никогда и не было. При такой слабой базе воспитанники Городничева шесть раз выступали на юниорских чемпионатах мира в составе сборной Эстонии.

“Лыжный спорт - это национальный эстонский вид, и даже просто попасть в сборную парню из Силламяэ… Я считаю, это достижение, поскольку условия у нас были аховые”, - рассказывает он.

Тренерская работа тоже оказалась по-своему “вредным производством”, только для нервной системы. Дома Александр бывал мало, и семья распалась. В это же время начались серьезные проблемы с сердцем.

“У тренеров как будто “северный коэффициент”. Я смотрю, что после 60 лет почти никто не работает на высоком уровне, потому что очень тяжело”, - замечает Александр.

Сейчас Александр Городничев тренирует ветеранов - не только из Силламяэ, но также ведет группы в Нарве и в Йыхви. В рамках одного из проектов тренер получил снегоход и по договору с управой Нарва-Йыэсуу регулярно прокладывает лыжню, ухаживает за лыжной трассой, пилит упавшие деревья и косит траву.

А недавно он стал еще и учителем физкультуры в Синимяэской школе. По сравнению с тренерской работой это не так интересно, но финансово стабильно.

“Есть специфика - могут послать подальше, - рассуждает Городничев о работе школьного физрука. - Но глаз тренера всё равно работает. Смотрю - вот эта девочка классно могла бы бежать на лыжах… хотя, потом думаю, мне уже 60, куда я лезу?”

Если в спортивной секции ребята уже мотивированы, то школьники на физкультуре часто ленятся. Как физрук их мотивирует?

“Шутками, прибаутками… - объясняет Городничев. - Тренер - это массовик-затейник. Никто же сразу на серьезные нагрузки не выйдет”.

Певец “не пушистых” песен

Как и с парашютными прыжками, с музыкой Александр не встречался долго. Петь хотел всегда, но после техникума и армии выступал, разве что в караоке. И вдруг нашел возможность регулярно заниматься - в силламяэском молодежном центре.

“Пятый год пою. В этом году, несмотря на коронавирус, было уже девять концертов”, - рассказал он.

Поскольку преподавателя у Александра нет, он слушает других исполнителей, переслушивает свои записи, замечая, что нужно улучшить. В неделю получается пять-шесть часов репетиций в студии, которые чередуются с тренировками на лыжах или роллерах: день репетиций, потом день тренировок.

Репертуар Александр подбирает сам и только по своему вкусу. Пробовал петь то, что сейчас наиболее популярно, но бросил:

“Чтоб я - десантник - пел эти “пушистые” песни! С тремя словами, без нормального текста! Я ж потом плохо спать буду, - говорит он. - Я пою душевные песни, мне нравится военная тематика, песни про любовь. Бывает, пою, и аж ком в горле. Я переживаю песню”.

Молодежную музыку Городничев тоже пробовал и тоже отверг.