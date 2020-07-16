Горуправа Силламяэ принимает заявления горожан на выкуп муниципальных квартир

Городская управа Силламяэ начала принимать заявления от жильцов муниципальных квартир на их выкуп за полцены от рыночной стоимости.
Преимущественное право, согласно постановлению горсобрания от 30 июня, имеет арендатор, пользующийся жилым помещением на основании договора аренды или же один из проживающих с ним совершеннолетних членов семьи (по их договоренности). При использовании этого права стоимость будет составлять 50% от расчетной рыночной цены.
Пример заявления можно найти здесь.
Ходатайство о приобретении неприватизированной квартирной собственности с использованием права преимущественной покупки подается в Силламяэское городское управление до 31 декабря 2020 года. Ходатайство можно подать в электронном виде на э-почту: linnavalitsus@sillamae.ee.
К ходатайству следует приложить договор аренды, при необходимости – соглашение между арендатором и проживающими с ним вместе совершеннолетними членами семьи о приобретении жилого помещения, которым пользуются на основании договора аренды, и при необходимости - ходатайство о рассрочке.
Если вместе с ходатайством не будут представлены требуемые данные или документы, или в ходатайстве будут иные недочеты, то отдел городского хозяйства Силламяэского горуправления при первой возможности определяет ходатайствующему лицу срок для устранения недочетов, пояснив, что в случае не устранения недочетов вовремя Силламяэское горуправление может оставить ходатайство без рассмотрения. Срок для устранения недостатков не может быть меньше 15 календарных дней.
Данное постановление касается 118 неприватизированных квартир (см. список квартир).