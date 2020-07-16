На следующей неделе спецрейсом из Киева в Эстонию прилетят 170 украинских рабочих

"Когда самолет приземлится, работодатели должны встретить своих работников, которые должны будут сразу же отправиться сдавать тесты на коронавирус", - рассказал член правления Сельскохозяйственной торговой палаты Вахур Тыниссоо, добавив, что после теста работники должны будут доставлены на место проживания, где они проведут две недели на карантине.

После истечения срока карантина, по словам Тыниссоо, необходимо будет сделать новый тест, и только после того, как станет известен результат теста, можно начать работу. Те работники, которые получат положительный ответ на тест, к работе приступать не смогут, они должны будут остаться на карантине и связаться с местным семейным врачом.