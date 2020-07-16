В следующем году Таллинн примет крупнейший в мире парусный флот

По словам вице-мэра Таллинна Вадима Белобровцева, такую регату можно сравнить с состоявшейся в Таллинне 40 лет назад олимпийской регатой в Пирита.

«Прием столь крупномасштабной парусной регаты однозначно большая честь и признание Таллинна как достойного портового города, – сказал Вадим Белобровцев. – С другой стороны, это результат последовательной работы, который укрепит позиции Таллинна на карте европейских морских городов. Пришвартующиеся в будущем году в Старом порту, Летной гавани, портовом городке Ноблесснера, порту Каларанна и Батарейной крепости сотня судов представит мощное зрелище как таллиннцам, так и приехавшим на отдых в столицу тысячам гостей».

Вице-мэр добавил, что, например, остановившуюся на четыре дня в 2017 году в Турку регату посетило более полумиллиона человек, что повлекло за собой полученный от туризма доход в объеме более чем 35 млн евро.

Уникальность учебной регаты The Tall Ships Races в составе команде. Не менее половины членов команды составляют 15-25-летние молодые люди из разных стран, которых выбрали на их родине из сотен желающих; для многих из них это первое морское путешествие. В регате может принять участие и молодежь из Эстонии, Таллинн поддерживает участие более 200 молодых людей на этапах регаты. Прием заявлений начнется в сентябре. Вдобавок к молодежи, на каждом паруснике имеется и профессиональная команда, которая обеспечит безопасность и качество программы обучения управления парусником.

Цель учебной регаты – привлечь и обучить молодежь, обращая также внимание участников и гостей на нынешнее состояние моря и бережное отношение к природе.

«Одна из фокусных точек Таллинна как финалиста конкурса на титул Зеленой столицы Европы 2022 – состояние Балтийского моря, – сказал Вадим Белобровцев. – К сожалению, Балтийское море является одним из самых загрязненных и подверженных человеческому влиянию в мире, но его будущее в наших руках. Каждый из нас может своей деятельностью, будь то на суше или на море, бережно относиться к Балтийскому морю и его экосистеме. Мне действительно очень приятно, что «зеленый» стиль жизни близок также парусной регате The Tall Ships Races. Таллинн также держит уверенный курс на бережное отношение к природе».

В состав регаты Tall Ships Races 2021, которая посетит Таллинн, входят почти сто парусников, в числе которых как впервые посещающие столицу исторические парусники, так и современные океанские яхты. Регистрация судов на регату начнется в начале 2021 года, окончательный список станет ясен весной. Традиционно, среди крупнейших судов в регате примут участие Alexander von Humboldt II (57 м длиной и 36,85 м высотой), Christian Radich (62 м длиной и 33 м высотой), Dar Mlodziezy (94,8 м длиной и 50 м высотой), а также Statsraad Lehmkuhl (84,6 длиной и 48 м высотой).

Великолепный морской праздник с участием крупнейших парусников состоится в четырех таллиннских портах центра города. Развлечения как на море, так и на суше предложат артисты не только из Эстонии, но и со всего мира. Будут открыты кафе, детские площадки, рыбный рынок, ярмарка рукоделия, а яхты будут ждать на борт посетителей.

Регата The Tall Ships Races 2021 состоится с 27 июня по 3 августа, останавливаясь в портовых городах Балтийского моря: Клайпеде-Турку-Мариехамне-Щецине. В Таллинне регата будет с 15 по 18 июля. Цель учебной регаты – привлечь и обучить молодежь, обращая также внимание участников и гостей на нынешнее состояние моря и бережное отношение к природе.