Чт, 16.07.2020
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  • ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: пострадала женщина

ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: пострадала женщина

Скорая помощь.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

В Харьюском уезде на шоссе Таллинн-Тарту около села Сымеру в четверг днем произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в кювете оказалась машина, управлявшая этой автомашиной 20-летняя женщина получила легкие травмы.

ДТП произошло в 17 часов, сообщила в четверг BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры. По словам пресс-секретаря, причина аварии пока не выяснена, неизвестно так же, какие травмы получила водитель. «Скорая помощь сейчас осматривает пострадавшую, но травмы, вероятно, легкие», - добавил пресс-секретарь.

Последствия ДТП не мешают движению.  

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