ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: пострадала женщина

ДТП произошло в 17 часов, сообщила в четверг BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры. По словам пресс-секретаря, причина аварии пока не выяснена, неизвестно так же, какие травмы получила водитель. «Скорая помощь сейчас осматривает пострадавшую, но травмы, вероятно, легкие», - добавил пресс-секретарь.