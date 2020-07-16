ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: пострадала женщина

В Харьюском уезде на шоссе Таллинн-Тарту около села Сымеру в четверг днем произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в кювете оказалась машина, управлявшая этой автомашиной 20-летняя женщина получила легкие травмы.
ДТП произошло в 17 часов, сообщила в четверг BNS пресс-служба Пыхьяской префектуры. По словам пресс-секретаря, причина аварии пока не выяснена, неизвестно так же, какие травмы получила водитель. «Скорая помощь сейчас осматривает пострадавшую, но травмы, вероятно, легкие», - добавил пресс-секретарь.
Последствия ДТП не мешают движению.