Шестая годовщина крушения MH17: в ЕС требуют справедливости

Брюссель "поддерживает все усилия по установлению истины, достижению справедливости" для 298 жертв крушения рейса MH17 и их ближайших родственников. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС, распространенном в четверг, 16 июля, от имени Евросоюза. Документ обнародован в преддверии 17 июля - шестой годовщины крушения пассажирского авиалайнера "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который летом 2014 года выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом, передает Deutsche Welle.
"Европейский Союз глубоко сочувствует всем, кто потерял родных и близких", - подчеркивается в заявлении.
Кроме того, в ЕС настаивают на "привлечении виновных к ответственности, как предусмотрено резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН". Брюссель ожидает, что "Россия признает свою ответственность и будет всесторонне сотрудничать в рамках усилий по установлению виновных".
ЕСПЧ принял иск Нидерландов к России
Ранее, 15 июля, стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск Нидерландов к России из-за гибели малайзийского самолета.
По мнению властей Нидерландов, российское правительство несет ответственность за гибель 298 человек, находившихся на борту самолета, и нарушило целый ряд Европейской конвенции о правах человека, в том числе статью 2 (право на жизнь), статью 3 (запрет пыток) и статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты).
Ранее в ЕСПЧ уже поступали иски к России, но они были от частных лиц - родственников погибших.
Уничтожение "Боинга"
Малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Украина обвинила в случившемся пророссийских сепаратистов, а непризнанные "республики" Донбасса - Киев.
По официальной версии Международной следственной группы, малайзийский Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", доставленного в Украину из российской воинской части под Курском и принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде Минобороны России. Москва отрицает это.
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о гибели пассажирского самолета. Имена подозреваемых по делу МН17 были названы летом 2019 года. Это россияне Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. В марте в Гааге начался процесс по делу о крушении самолета.