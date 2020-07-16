Видео ⟩ Драма продолжается: Кийк не собирается ждать согласия Хельме

Министр социальных дел Танель Кийк сказал в эфире передачи Suvereporter канала Kanal 2, что в действительности для выплаты денег в НКО не нужно согласие Мартина Хельме, поскольку приостановка этих платежей и выдача распоряжения об оплате входит в компетенцию не министра финансов, а скорее министра государственного управления Яака Ааба (Центристская партия), c которым дело улаживается, пишет Postimees.
«Выплачивающий пособия Центр поддержки услуг подчиняется, согласно распоряжению премьер-министра от мая 2019 года, не министру финансов, а министру государственного управления. Сейчас распоряжение давал заместитель министра финансов (Рауль Сием из EKRE, - прим. ред.), у которого нет для этого полномочий и это противозаконно», - сказал Танель Кийк.
Танель Кийк дал Мартину Хельме время отменить приказ, приостанавливающий выплаты в НКО, до трех часов завтрашнего дня. На вопрос, как может отреагировать Мартин Хельме, если Танель Кийк и Яак Ааб восстановят выплаты в НКО, обойдя его, Кийк ответил коротко: «В этом случае меня обошел министр финансов».
На сегодняшней пресс-конференции министр финансов Мартин Хельме сообщил, что собирается, незаконные, по его оценке, выплаты в НКО придерживать так долго, как возможно. «Ничего завтра не случится. Мир не рухнет, Танель не объявит голодовку, ничего не случится», - сказал Хельме.