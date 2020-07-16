Видео ⟩ Драма продолжается: Кийк не собирается ждать согласия Хельме

«Выплачивающий пособия Центр поддержки услуг подчиняется, согласно распоряжению премьер-министра от мая 2019 года, не министру финансов, а министру государственного управления. Сейчас распоряжение давал заместитель министра финансов (Рауль Сием из EKRE, - прим. ред.), у которого нет для этого полномочий и это противозаконно», - сказал Танель Кийк.

Танель Кийк дал Мартину Хельме время отменить приказ, приостанавливающий выплаты в НКО, до трех часов завтрашнего дня. На вопрос, как может отреагировать Мартин Хельме, если Танель Кийк и Яак Ааб восстановят выплаты в НКО, обойдя его, Кийк ответил коротко: «В этом случае меня обошел министр финансов».