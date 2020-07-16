Вышедшая на эстонский рынок автобусная фирма предлагает прямые рейсы в Европу

Автобусы этой фирмы в Прибалтике следуют из Таллинна, Риги, Вильнюса и Каунаса. Среди мест назначения также - Варшава и Берлин.

«Я от всей души рад, что после нескольких месяцев подготовки и задержки, вызванной пандемией, мы наконец можем продолжить реализацию планов в Эстонии, Латвии и Литве. Мы благодарны за то, что являемся частью Балтийского пузыря, где свободный туризм был восстановлен одним из первых в Европе. Это результат ответственного поведения жителей Прибалтики - мы открыли новые маршруты, исходя из пожеланий пассажиров, с учетом всех требований безопасности», - сказал исполнительный директор компании в Прибалтике Михаил Леман.

FlixBus, по их собственным словам, крупнейший оператор автобусов дальнего следования в Европе. В Прибалтике основным транспортным партнером этих недавно открытых маршрутов является литовская автобусная компания Ollex.

Хотя автобусы принадлежат разным местным операторам, компания обещает обеспечить везде одинаковое качество обслуживания.

Пассажирам предлагается бесплатный Wi-Fi, удобные кресла, оставляющие много места для ног, кондиционер и розетки. В автобусах также есть туалет.