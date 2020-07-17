Пт, 17.07.2020
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"Левадия" пока не определилась с решением по новому вратарю

Игроки таллиннской "Левадии".

ФОТО: Tairo Lutter

Руководство таллиннской "Левадии" пока не определилось с тем, появится ли в команде еще один вратарь, пишет Rus.ERR.

"Мы изучали возможность приглашения эстонских вратарей, но сейчас, к сожалению, никаких вариантов нет, поэтому теперь изучаем зарубежный рынок, но опять же большой вопрос в том, следует ли заполнять одно место легионера вратарем. Пока мы находимся в размышлении", - сказал исполнительный директор "Левадии" Сергей Хохлов-Симсон..

Он не исключил, что до конца сезона "Левадия" продолжит играть лишь с одним опытным вратарем в заявке - ее нынешним первым номером Артуром Котенко.

В мае, когда на тот момент основной вратарь "Левадии" Сергей Лепметс объявил о завершении карьеры, руководство клуба надеялось побыстрее найти конкурента для Котенко.

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