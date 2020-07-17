"Левадия" пока не определилась с решением по новому вратарю

"Мы изучали возможность приглашения эстонских вратарей, но сейчас, к сожалению, никаких вариантов нет, поэтому теперь изучаем зарубежный рынок, но опять же большой вопрос в том, следует ли заполнять одно место легионера вратарем. Пока мы находимся в размышлении", - сказал исполнительный директор "Левадии" Сергей Хохлов-Симсон..