Основатели Transferwise станут первыми эстонскими предпринимателями-миллиардерами

В мае прошлого года собственники Transferwise продали акций на 292 млн евро, в результате чего стоимость компании выросла до 3,5 млрд долларов.

По данным Sky News, основатели TransferWise Таавет Хинрикус и Кристо Кяэрманн по-прежнему владеют 40 процентами акций компании, что означает, что на бумаге активы обоих бизнесменов теперь могут составлять около миллиарда долларов.

Основанное в 2011 году Transferwise быстро стало лидирующим финтех предприятием Европы. К 2015 году стоимость компании оценивалась в миллиард, а в 2019 году она выросла до 3,5 млрд долларов. По сообщению компании, по всему миру их услугами пользуется восемь миллионов человек, а в месяц при их посредничестве совершаются сделки на четыре миллиарда долларов.

В начале июля телеканал CNBC сообщил, что компания Transferwise получила лицензию Финансовой инспекции Великобритании и может предлагать услуги по инвестированию в Соединенном Королевстве. По словам сооснователя фирмы Кристо Кяэрманна, они планируеют заняться этим вопросом в ближайший год.

В середине мая журнал Forbes писал, что из-за разразившейся в мире пандемии Transferwise может стать одним из финтех-предприятий, которое в ближайшие 12 месяцев будет выставлено на продажу.