Фото: 30-летний водительский стаж не уберег мотоциклиста от страшного столкновения

«Это были одни из самых ужасных ощущений в моей жизни. Летишь, как тряпка, и видишь, что предстоит приземление и оно не будет мягким», - описал свои впечатления от аварии на перекрестке Ямеяла 46-летний мотоциклист Арно Нёпс.

Он ехал по главной дороге на мотоцикле Harley Davidson, когда его сбила 47-летняя автомобилистка. От удара мотоцикл налетел на дорожное ограждение, а Нёпс упал. По инерции мотоцикл продолжил движение, заехал в поле и остановился на расстоянии 150 метров от дороги.

«Я сломал несколько костей, хотя у меня было защитное снаряжение и я не превышал скорости», - сказал Нёпс, для которого это первое ДТП за 30 лет, что он катается на мотоцикле.

Пострадавшего отвезли на операцию в Клинику Тартуского университета. Ему предстоит проходить в гипсе минимум два месяца, но мотоциклист все равно настроен оптимистично. «Это не последнее лето, будут еще! И не единственный мотоцикл», - отметил Нёпс.

Мотоциклисты в беде

Когда портал Sakala поинтересовался у президента мотоклуба Concord MC Айна Лоога, как автомобилисты относятся к мотоциклистам, то выяснилось, что последние в беде. «Дело в том, что их не замечают и выезжают наперерез — как будто, мы — это пустое место», - сказал Лоог, добавив, что мотоциклисты, наоборот, крайне вежливы с автомобилистами.

Много лет подряд проводилась кампания «Замечай мотоциклиста», направленная на внимательность автомобилистов за рулем, но, по словам президента мотоклуба, большого толка от нее нет. «Если человек не видет 120-килограммового брата на Harley Davidson, шум от которого такой, что слышно на расстоянии нескольких километров, то я не хочу оказаться в шкуре велосипедиста», - заявил Лоог. Он подчеркнул, что говорит не обо всех водителях, так как среди них есть и вежливые.

По словам Арно Нёпса, зачастую ДТП происходят потому, что люди говорят по мобильному телефону.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк, в этом году из Вильяндимаа поступило пять сообщения о ДТП, участниками которых стали мотоциклисты, за тот же период прошлого года было зарегистрировано два таких происшествия.

«Учитывая, что в последние годы доля мотоциклистов в дорожном движении возросла, очевидно, что риск их попадания в ДТП увеличивается. Многие ДТП обусловлены невнимательностью, так как автомобилисту тяжело заметить мотоциклиста», - объяснила Вирк, призвав всех участников дорожного движения быть крайне внимательными.

Праздник для мотоциклистов

И хотя с членом Concord MC произошло ДТП, мотоклуб во второй раз проведет в Вильянди мероприятие Motoramm, которое, по словам Айна Лоога, является большим событием для всех любителей мотоциклов. В прошлом году в городе был проведен парад мотоциклов, в этом году праздник будет поскромнее, это связано с дорожными работами и коронавирусом.

Все заинтересованные соберутся на территории Concord MC в деревне Айнду. «В программе захватывающие соревнования, - сказал Лоог. - Мероприятие предназначено для всех людей, не только для мотоциклистов. Мы не злые, наоборот. Самые жизнерадостные и веселые люди — это мотоциклисты».