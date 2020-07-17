Евродепутат: против режима Лукашенко пора вводить санкции ЕС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии 14 июля отказалась зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Но зарегистрировала Светлану Тихановскую, жену заключенного блогера Сергея Тихановского, а также нескольких других оппозиционных политиков. В тот же и на следующий день в Минске и ряде других городов страны прошли стихийные митингив поддержку Бабарико и Цепкало. В интервью DW председатель делегации Европарламента по отношениям с Белоруссией, польский социал-демократ Роберт Бедронь рассказал, как, по его мнению, должен реагировать ЕС на действия властей Беларуси.

"Лукашенко правит Белоруссией уже более четверти века. Он хочет переизбраться и сделает для этого все. Поэтому и такая реакция милиции. Она становится более жестокой. Это нас не удивляет, ведь каждый раз, когда Лукашенко хочет переизбраться, он пускает в дело милицию. Но в этот раз реакция намного сильнее, чем раньше. Поэтому мы в Европарламенте ждем однозначной реакции Евросоюза, в частности верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. Нужна новая стратегия в отношении Белоруссии. Нынешний подход уже не работает. Лукашенко становится более радикальным. И это требует более активной реакции ЕС", - сказал он.

По его словам, Европарламент в настоящее время готовит доклад с рекомендациями. "Необходима новая стратегия отношений с Белоруссией. ЕС должен поддержать гражданское общество и демократическую оппозицию, увеличить их финансирование, а против режима Лукашенко ввести ограничения. Это следует обсудить. Если санкции введут, они должны распространяться на Лукашенко и его приближенных, но не на народ Белоруссии", - сказал он.