«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством

Напомним, что в поздно вечером в четверг мадридский «Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры.