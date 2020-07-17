«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством

«Барселона» поздравила «Реал» с завоеванием 34-го титула чемпиона Испании.
«Поздравляем «Реал» с завоеванием титула Ла Лиги в сезоне-2019/20», – говорится в сообщении «блауграны».
Напомним, что в поздно вечером в четверг мадридский «Реал» стал чемпионом в 34-й раз в истории. Последний раз мадридцы выигрывали турнир в сезоне-2016/2017. Чемпион прошлого сезона — «Барселона» — занял второе место в турнирной таблице Примеры.
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