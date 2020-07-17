Эксперты рассказали о рисках для эстонской экономики в случае второй волны коронавируса

По словам экономиста Банка Эстонии Каспара Оя, из-за этого восстановление эстонской экономики происходит не так быстро, а если на зарубежных рынках дела идут плохо, то у правительства не будет много возможностей стимулировать экономику.

Исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас также подтвердил, что экономика Эстонии во многом зависит от того, как справляются соседние страны. Если волна коронавируса снова обрушится на Эстонию, то, по словам Ааса, разумно продолжить меры по краткосрочному кредитованию и, по возможности, также предложить предприятиям льготы по выплатам зарплат.