Пт, 17.07.2020
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  • SEB предупреждает: в работе электронных каналов банка возможны сбои

SEB предупреждает: в работе электронных каналов банка возможны сбои

Главный офис банка SEB.

ФОТО: Sander Ilvest

Банк SEB предупреждает клиентов, что в субботу, 18 июля будут проводиться плановые работы ИТ-систем. 

В связи с проведением плановых работ на выходных, 18 июля с 4 до 8 часов утра могут возникнуть перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов, говорится на сайте банка.

Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев (за исключением 3D Secure идентификации при покупках в интернете).

Банк приносит извинения за возможные неудобства.

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