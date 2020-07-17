SEB предупреждает: в работе электронных каналов банка возможны сбои

Банк SEB предупреждает клиентов, что в субботу, 18 июля будут проводиться плановые работы ИТ-систем.
В связи с проведением плановых работ на выходных, 18 июля с 4 до 8 часов утра могут возникнуть перебои в работе интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка, а также других электронных каналов, говорится на сайте банка.
Карточные платежи и банкоматы будут работать без перебоев (за исключением 3D Secure идентификации при покупках в интернете).
Банк приносит извинения за возможные неудобства.
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