Смягчение ограничений существенно увеличило число пересекающих эстонско-российскую границу

После смягчения ограничений на поездки в Россию число пересекающих эстонско-российскую границу людей увеличилось почти на десять процентов, по сравнению с предыдущей неделей. Департамент здоровья пока не видит в этом проблемы и считает, что, по крайней мере, на данный момент достаточно того, что приехавшие из России должны провести две недели в карантине, передает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
На прошлой неделе эстонско-российскую границу пересекали примерно 700 человек в день, в настоящий момент, после смягчения ограничений, их количество увеличилось до 800 человек в день.
«Мы в Эстонии должны помнить, что у нас уже есть этот вирус, и если некоторые инфицированные придут к нам из-за границы, это не сильно изменит ситуацию», - сказала исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, которая надеется, что прибывающие из России люди будут придерживаться обязательного карантина.
«Я хочу прийти к тому, когда люди понимают, почему они должны быть дома, чтобы не надо было их контролировать», - добавила она.
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