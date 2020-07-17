Смягчение ограничений существенно увеличило число пересекающих эстонско-российскую границу

После смягчения ограничений на поездки в Россию число пересекающих эстонско-российскую границу людей увеличилось почти на десять процентов, по сравнению с предыдущей неделей. Департамент здоровья пока не видит в этом проблемы и считает, что, по крайней мере, на данный момент достаточно того, что приехавшие из России должны провести две недели в карантине, передает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».