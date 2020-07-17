Фото: автомобиль загорелся на ходу

В четверг, 16 июля, в 12.47 в деревне Техумарди на Сааремаа на ходу загорелся моторный отсек автомобиля.
Спасатели-добровольцы Сальме потушили пожар и помогли поместить сгоревший автомобиль на буксир, пишет Saarte Hääl.
В подписи к опубликованной в Facebook фотографии спасатели-добровольцы отметили, что речь идет об инциденте со счастливым концом, поскольку находившиеся в автомобиле люди и собака не пострадали.
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