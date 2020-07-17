Пт, 17.07.2020
Западный мир будет наблюдать за происходящим, поскольку сейчас какой-то шаг должен предпринять сам Путин. Пеэтер Тайм

Фото: автомобиль загорелся на ходу

В Техумарди загорелся автомобиль.

ФОТО: Salme vabatahtlik pääste

В четверг, 16 июля, в 12.47 в деревне Техумарди на Сааремаа на ходу загорелся моторный отсек автомобиля.

Спасатели-добровольцы Сальме потушили пожар и помогли поместить сгоревший автомобиль на буксир, пишет Saarte Hääl.

В подписи к опубликованной в Facebook фотографии спасатели-добровольцы отметили, что речь идет об инциденте со счастливым концом, поскольку находившиеся в автомобиле люди и собака не пострадали.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ