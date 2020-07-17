Победивший коронавирус 82-летний мужчина через 10 дней заболел снова

Американские врачи сообщают о 82-летнем мужчине, который во время своего первого контакта с COVID-19 провел четыре недели в реанимации. Однако через 10 дней после выписки этот несчастный заболел коронавирусом снова, и опять угодил в отделение интенсивной терапии Центрального госпиталя Массачусетса. История этого мужчины вновь поднимает один из самых главных вопросов, связанных с коронавирусной пандемией. Он касается иммунитета, который вырабатывается у пациентов, сумевших изначально восстановить здоровье, передает MedikForum.

Ученые не имеют единого мнения о том, сколько длится этот иммунитет. Кто-то считает, что его продолжительность как и при гриппе составляет несколько месяцев, кто-то уверяет, что выздоровление дает защиту на два-три года, а есть немало ученых, которые вообще не уверены, что этот иммунитет сколько-нибудь сохраняется. Ведь уже через три недели количество тех самых защитных антител в крови человека начинает снижаться, что делает его вновь уязвимым перед заражением.

Переболевший гриппом человек может теоретически вновь заразиться болезнью через несколько недель и даже несколько дней - такие случаи в медицине описаны. Однако грипп - хорошо известная человеческому организму вирусная инфекция, в нашем теле существуют защитные антитела от простуды и гриппа, которые активизируются при проникновении патогенов. Именно поэтому летальность при гриппе составляет приблизительно 0,1%. При коронавирусе она в несколько раз выше по той причине, что человеческий организм с этим патогеном не знаком. Вот отчего человечество так ждёт формирования коллективного иммунитета, после которого люди не перестанут заболевать, но будут справляться с болезнью гораздо лучше