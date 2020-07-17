Кризис не напугал: в Ласнамяэ строится новый жилой квартал

Руководитель 1Partner Arendus Эркки Ээремаа сказал, что кризис их не напугал, а квартиры в новом квартале, получившем название Дома у маяка, продолжали продаваться в разгар пандемии коронавируса и продаются сейчас. «Предлагаемое по разумной цене и расположенное в уникальном месте жилье всегда будет пользоваться спросом, поэтому у нас даже мысли не возникло затормозить строительство», – заявил Ээремаа.

«В какой-то момент мы пересмотрели все связанные со строительством закупочные цены, но качественные материалы и работа на самом деле стоят сегодня столько же, сколько и раньше», – сказал Ээремаа по поводу положения на рынке.

«Да, многие застройщики, которые не успели начать строительство до пандемии, поставили проекты на паузу, и сейчас стараются сократить складские остатки. С другой стороны, некоторые крупные компании, обладающие достаточным капиталом, считают, что нынешний простой может стать причиной дефицита новостроек, и поэтому запускают новые проекты», – пояснил Ээремаа и добавил, что население Таллинна, без сомнения, будет продолжать расти в ближайшие годы, и это будет способствовать активности рынка недвижимости.

«Из этих соображений мы тоже начали заниматься подготовкой совершенно нового проекта развития на улице Пельгуранна», – сказал Ээремаа.

На земельном участке у таллиннского верхнего маяка строится шесть новых многоквартирных домов, а также будет проведена реновацию пяти частных и парных домов времен довоенной Эстонской Республики.

Верхний таллиннский маяк находится на улице Паэ, в районе Маяка. Он был построен в 1835 году, изначально в виде башни с деревянным каркасом. Каменная башня маяка, который работает до сих пор, была построена в 1896 году. Маяк высотой 40 метров находится на высоте 40 метров над уровнем моря.