Индрек Сирк: некоторые электросамокаты следует убрать с улиц

- Касающиеся электросамокатов поправки к закону добрались до Рийгикогу
- Электросамокат станет легким персональным средством передвижения
- В дорожном движении все больше инновационных транспортных средств
Тридцать лет назад в Законе о дорожном движении упоминались лишь три вида средств передвижения: автомобиль, велосипед и мопед. К настоящему моменту к ним добавились минимопеды, гироскутеры и роботы, пишет на страницах Postimees юрист по вопросам дорожного движения Индрек Сирк.
Невозможно отнести все участвующие в дорожном движении транспортные средства к одной категории. Один из главных принципов Закона о дорожном движении – незамедлительно решить возникающую в дорожном движении насущную проблему. Следует избегать ситуаций, когда из-за бреши в законе люди получают травмы. С юридической точки зрения, до сих пор этот принцип работал. Иногда это могло тормозить развитие, но по крайней мере существовали какие-то рамки. Так было с гироскутерами, электрическими велосипедами и роботами-курьерами. В связи с тем, что данные виды транспортных средств не получили широкого распространения, в отличие от электросамокатов, накопленный в этой сфере опыт не сильно способствует дальнейшему развитию.
Электросамокаты быстро стали частью нашей жизни. При разумном использовании – это удобное и полезное устройство. К сожалению, не все люди осознают сопутствующие его использованию опасности, поэтому необходимы правила. Сначала наше государство игнорировало проблему. Вместо внесения оперативных и разумных регуляций электрический самокат оказался вне действия закона. И вместо введения запрета, его просто допустили на улицы городов. Большинство пользователей следовали рекомендациям властей и сохраняли здравый смысл. К сожалению, у всех людей разное представление о том, что такое безопасное поведение. Страшнее всего, когда человек даже не осознает, какую опасность представляют его действия.
Разумное поведение участников движения дало законотворцам время для разработки правовых рамок к нынешнему лету. К весне поправки к закону, регулирующие движение электросамокатов, были готовы и попали в Рийгикогу, но и этим летом нам придется руководствоваться старой редакцией закона. Это значит, что электросамокат по-прежнему является вспомогательным средством пешехода, но, к сожалению, это противоречит как действующему Закону о дорожном движении, так и принимаемой регуляции.
Если человек идет пешком или использует вспомогательные средства вроде самоката, санок, рулы или лыж, он считается пешеходом и должен руководствоваться прописанными в законе правилами ( часть 13 статьи 2). Если же для передвижения по городу используется какое-либо другое устройство, то он становится водителем, а средство передвижения — транспортным средством (часть 72 статьи 2). Решающим фактором является наличие силового агрегата. Если для движения используется лишь прилагаемая человеком сила и гравитация, то речь идет о пешеходе. Если же для движения человек использует педали или мотор, то речь идет о транспортном средстве, которым управляет водитель.
Согласно запланированным поправкам, электросамокат будет являться транспортным средством – легкое персональное средство передвижения (kergliikur). Некоторые нынешние электросамокаты придется убрать с улиц города, переделать или зарегистрировать в качество моторно-транспортного средства.
Для легкого персонального транспортного средства будет действовать ограничение по мощности и скорости (1 кВт, 25 км/ч). Управляющий им человек должен быть трезвым. Будет существовать возрастное ограничение, а также необходимость пройти обучение для движения по проезжей части. Дети младше 16 лет должны будут иметь права и ездить в шлеме. Согласно поправкам к закону, легкое персональное транспортное средство можно будет использовать на дорогах – велополосы и т. д. Также будет разрешено ехать по правому краю проезжей части или обочине. Подобный вид транспортного средства должен будет иметь тормоза и осветительные приборы для движения в темное время суток.
В то же время в случае вспомогательных средств пешехода по-прежнему нет ни единого упоминания технических требований или правил. Если вспомогательное средство не оснащено мотором или любым другим «усилителем» человеческой силы, то и нет необходимости создавать для него какие-то правовые рамки. Но тут нельзя забывать, что даже при использовании рулы или скейта, не имеющих мотора, с их пользователями случаются несчастные случаи. Иногда — с тяжелыми последствиями.
В отличие от мотоциклов и автомобилей Закон о дорожном движении довольно благосклонен к транспортным средствам с маломощными моторами. Схожие с электросамокатами средства передвижения могут иметь большую мощность, массу, а также они способны развивать большую скорость. Ведь даже в спорте людей разделают по весовым категориям. В определенных ситуациях сочетание массы и скорости может представлять собой источник большой силы.
Как назвать транспортное средство, которое выглядит как самокат, имеет электромотор от Tesla, его ширина составляет два, а длина пять метров? Можно ли на нем ездить со скоростью 150 км/ч по тротуару без использования средств защиты? Получается, что в отличие от транспортных средств к вспомогательным средствам пешехода не предъявляются упомянутые выше требования. Даже в случае использования обычного велосипеда существует ограничение по возрасту (не менее 10 лет), габаритам, средствам защиты, а в некоторых случаях необходимо наличие водительских прав.
С юридической точки зрения, большинство электросамокатов является минимопедами. Минимопед не нужно регистрировать или страховать, зато для них необходимо получать подтверждение типа транспортного средства. Это необходимо, чтобы транспортное средство было безопасным. Если же речь идет о более мощном средстве передвижения, то оно уже подпадает под категорию мопедов или мотоциклов.
На улицах городов можно постоянно увидеть все более инновационные транспортные средства. Например, в законе нет ни слова про моноколесо. Также можно упомянуть дроны, большинство из которых в настоящее время способны снимать видео с помощью установленный на них камеры или доставлять посылки клиентам интернет-магазинов, но в то же время некоторые дроны способны перемещать по воздуху людей. Поскольку пока речь идет о дорогих игрушках, то можно обойтись запретами и здравым смыслом, а в случае куда более доступных и широко используемых устройств нужно быть готовыми уже сейчас.
Пока в законе нет ясности с оснащенными мотором вспомогательными средствами пешеходов, следует руководствоваться принципом, что преимущество у человека, идущего пешком. Пользователи любых вспомогательных средств должны быть осторожны, а в непосредственной близости от пешеходов двигаться с их скоростью. То же самое касается и пересечения проезжей части: и в этом случае следует вести себя как пешеход.
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