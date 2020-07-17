Индрек Сирк: некоторые электросамокаты следует убрать с улиц

В то же время в случае вспомогательных средств пешехода по-прежнему нет ни единого упоминания технических требований или правил. Если вспомогательное средство не оснащено мотором или любым другим «усилителем» человеческой силы, то и нет необходимости создавать для него какие-то правовые рамки. Но тут нельзя забывать, что даже при использовании рулы или скейта, не имеющих мотора, с их пользователями случаются несчастные случаи. Иногда — с тяжелыми последствиями.

В отличие от мотоциклов и автомобилей Закон о дорожном движении довольно благосклонен к транспортным средствам с маломощными моторами. Схожие с электросамокатами средства передвижения могут иметь большую мощность, массу, а также они способны развивать большую скорость. Ведь даже в спорте людей разделают по весовым категориям. В определенных ситуациях сочетание массы и скорости может представлять собой источник большой силы.

Как назвать транспортное средство, которое выглядит как самокат, имеет электромотор от Tesla, его ширина составляет два, а длина пять метров? Можно ли на нем ездить со скоростью 150 км/ч по тротуару без использования средств защиты? Получается, что в отличие от транспортных средств к вспомогательным средствам пешехода не предъявляются упомянутые выше требования. Даже в случае использования обычного велосипеда существует ограничение по возрасту (не менее 10 лет), габаритам, средствам защиты, а в некоторых случаях необходимо наличие водительских прав.

С юридической точки зрения, большинство электросамокатов является минимопедами. Минимопед не нужно регистрировать или страховать, зато для них необходимо получать подтверждение типа транспортного средства. Это необходимо, чтобы транспортное средство было безопасным. Если же речь идет о более мощном средстве передвижения, то оно уже подпадает под категорию мопедов или мотоциклов.

На улицах городов можно постоянно увидеть все более инновационные транспортные средства. Например, в законе нет ни слова про моноколесо. Также можно упомянуть дроны, большинство из которых в настоящее время способны снимать видео с помощью установленный на них камеры или доставлять посылки клиентам интернет-магазинов, но в то же время некоторые дроны способны перемещать по воздуху людей. Поскольку пока речь идет о дорогих игрушках, то можно обойтись запретами и здравым смыслом, а в случае куда более доступных и широко используемых устройств нужно быть готовыми уже сейчас.

Пока в законе нет ясности с оснащенными мотором вспомогательными средствами пешеходов, следует руководствоваться принципом, что преимущество у человека, идущего пешком. Пользователи любых вспомогательных средств должны быть осторожны, а в непосредственной близости от пешеходов двигаться с их скоростью. То же самое касается и пересечения проезжей части: и в этом случае следует вести себя как пешеход.