Пт, 17.07.2020
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В США выявлено заболевание чумой

Фото иллюстративное.

ФОТО: MARK FELIX/AFP

Первый за последние пять лет случай чумы у человека выявлен в американском штате Колорадо. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на департамент здравоохранения Колорадо.

У заболевшего диагностировали септическую чуму, которой он заразился от инфицированной белки. Ранее в Колорадо в городе Моррисон у мертвой белки была обнаружена бубонная чума, пишет Korrespondent.

Септическая чума является опасной для жизни инфекционной болезнью крови. В средние века уровень смертности при этом заболевании составлял 99−100%.

В данном случае лечение было начато своевременно, пациент выздоровел. С 2005 года в Колорадо зафиксирован 21 случай чумы у человека. При этом за последние пять лет новые заражения не выявлялись.

Как сообщалось ранее, в Китае в автономном регионе Внутренняя Монголия выявлен случай бубонной чумы. После выявления инфекции у скотовода из города Байаннур там объявлен третий уровень мер профилактики чумы и борьбы с ней. Предупреждение продлится до конца 2020 года.

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