Украина планирует провести военные учения одновременно с российскими

"Вместе с тем, с учетом накопления войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям "Кавказ 2020", руководством министерства обороны и вооруженных сил Украины планируется в то же время, на последнюю декаду сентября, проведение стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия 2020". В рамках этих учений нами планируется проверить возможность генерального штаба в новой J-структуре действовать в соответствии со стандартами НАТО", - сказал министр в ходе часа вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу.

Таран добавил, что планируется также проверить способность организовывать взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил НАТО.

"Планируется проведение не только командно-штабных учений, а в рамках проведения этих стратегических командно-штабных учений будет проведена проверка боевой готовности, будут проведены боевые стрельбы зенитно-ракетных комплексов, с самолетами военно-воздушных сил, с определенными подразделениями и военными частями Сухопутных войск, а также других военных формирований на наших полигонах, которые расположены на юге Украины", - сказал министр обороны.

Таран добавил, что Украина ожидает, что представители стран-членов НАТО смогут принять участие в этих учениях.